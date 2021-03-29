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即市新聞

29/03/2021 08:42

【債務風險】人行等五部門規範債市信用評級行業，堅守評級獨立性

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人民銀行、發改委、財政部、銀保監、中
證監２８日聯合發布通知，對債券市場評級行業進行整頓、規範。
　　《關於促進債券市場信用評級行業高質量健康發展的通知（徵求意見稿）》內容包括加強評
級方法體系建設，提升評級質量和區分度；完善公司治理和內部控制，堅守評級獨立性；加強信
息披露，強化市場約束機制；優化評級生態環境，營造公平、公正的市場環境；嚴格監督管理，
加大對違規行為懲戒力度。
　
＊構建要以違約率為核心的評級質量驗證機制＊
　
　　在加強評級方法體系建設，提升評級質量和區分度方面，起草說明強調，一是要求評級機構
構建以違約率為核心的評級質量驗證機制；二是對於評級大幅調整行為，要求評級機構對評級方
法模型進行檢查和評估；三是強調評級機構跟蹤評級的及時性，提高跟蹤評級的有效性和前瞻性
；四是要求評級機構主要基於受評主體自身信用狀況開展信用評級；五是鼓勵評級機構運用大數
據、人工智能等科技手段，提高風險識別能力。
　　在加強信息披露，強化市場約束機制方面，一是細化評級機構信息披露，要求分開披露受評
主體個體信用狀況和外部支持提升情況的信息；二是鼓勵發行人採用多評級，引導擴大投資者付
費評級適用範圍，發揮多評級以及不同模式評級的交叉驗證作用；三是明確評級機構評價評估應
以評級質量為核心、以投資者為導向，並定期組織開展。
　　另外，在嚴格監督管理，加大對違規行為懲戒力度方面，一是聯合制定統一的評級機構業務
標准，加強監管協同和信息共享，防止監管套利；二是加強對評級質量和全流程作業合規情況的
檢查；三是對違規機構和人員依據有關規定予以處罰。

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