【債務風險】人行等五部門規範債市信用評級行業，堅守評級獨立性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人民銀行、發改委、財政部、銀保監、中

證監２８日聯合發布通知，對債券市場評級行業進行整頓、規範。

《關於促進債券市場信用評級行業高質量健康發展的通知（徵求意見稿）》內容包括加強評

級方法體系建設，提升評級質量和區分度；完善公司治理和內部控制，堅守評級獨立性；加強信

息披露，強化市場約束機制；優化評級生態環境，營造公平、公正的市場環境；嚴格監督管理，

加大對違規行為懲戒力度。



＊構建要以違約率為核心的評級質量驗證機制＊



在加強評級方法體系建設，提升評級質量和區分度方面，起草說明強調，一是要求評級機構

構建以違約率為核心的評級質量驗證機制；二是對於評級大幅調整行為，要求評級機構對評級方

法模型進行檢查和評估；三是強調評級機構跟蹤評級的及時性，提高跟蹤評級的有效性和前瞻性

；四是要求評級機構主要基於受評主體自身信用狀況開展信用評級；五是鼓勵評級機構運用大數

據、人工智能等科技手段，提高風險識別能力。

在加強信息披露，強化市場約束機制方面，一是細化評級機構信息披露，要求分開披露受評

主體個體信用狀況和外部支持提升情況的信息；二是鼓勵發行人採用多評級，引導擴大投資者付

費評級適用範圍，發揮多評級以及不同模式評級的交叉驗證作用；三是明確評級機構評價評估應

以評級質量為核心、以投資者為導向，並定期組織開展。

另外，在嚴格監督管理，加大對違規行為懲戒力度方面，一是聯合制定統一的評級機構業務

標准，加強監管協同和信息共享，防止監管套利；二是加強對評級質量和全流程作業合規情況的

檢查；三是對違規機構和人員依據有關規定予以處罰。

