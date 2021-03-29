【棉花爭議】李克強江蘇考察，訪Ｎｉｋｅ等上游供應商揚巴公司

《經濟通通訊社２９日專訊》國務院總理李克強２５日至２６日在江蘇省常州、南京考察，

聽取江蘇自貿區情況匯報。李克強特別走訪了位於自貿區、由中石化與巴斯夫合資的揚巴公司，

據微博消息，李克強在離開時囑咐現場員工要把巴斯夫做到揚名全世界，更表示政府要通過稅收

優惠、市場化的辦法，撬動企業和全社會增加研發投入。

巴斯夫為Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ等服裝品牌提供原材料，而就在輿論關注外資時尚品牌拒

用新疆棉花問題的時候，李克強走訪巴斯夫工廠，引發外界猜測。



＊李克強：有創新企業才有未來＊



此外，李克強到常州恆立液壓公司考察，詳細詢問產品、技術研發情況，鼓勵企業在開放合

作中不斷創新，以恆心立恆業。他與當地１０多家製造業企業負責人交流，對於企業負責人表示

，準備大幅增加研發投入。李克強贊許說，國家不惜重金減稅，就是要以市場化、普惠性政策「

四兩撥千斤」，推動企業加大創新力度。有創新企業才有未來，國家會有更好發展。

李克強在常州富強新村考察社區養老、托幼等生活服務。他走進養老中心，察看老人就餐、

健康監測等情況。李克強來到南京大學，了解基礎研究情況，查看研究成果轉化應用，鼓勵科研

人員加強跨領域協作，推動融合創新。（ｅｙ，ｅｗ）

