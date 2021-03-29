【大國博弈】澳洲：中國對葡萄酒徵反傾銷稅不當，擬向世貿申訴

《經濟通通訊社２９日專訊》中國商務部日前決定，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反

傾銷稅，稅率為１１６﹒２％ ２１８﹒４％，實施期為五年。

澳洲總理莫里森表示，中方做法不當，質疑是報復澳洲捍衛本身價值觀，即支持西方國家在

涉疆問題的立場。貿易部長特漢批評，中方的反傾銷稅率，令澳洲葡萄酒基本上無法在中國市場

競爭，他已與國內業界溝通，並考慮向世貿組織提出申訴。（ａｃ）

