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29/03/2021 08:49

【大國博弈】中伊簽署２５年合作計劃，王毅指美方應取消對伊制裁

　　《經濟通通訊社２９日專訊》正在中東六國訪問的國務委員兼外長王毅，周六（２７日）在
德黑蘭，與伊朗外長扎里夫簽署一項為期２５年的中伊全面合作計劃。
　　協議的最終細節尚未公布，據《路透》預料，計劃將包括中國對伊朗能源和基礎設施等關鍵
領域進行投資。
　　王毅表示，計劃將挖掘兩國在經濟、人文等領域的合作潛力，規劃長遠合作前景。相信這將
進一步推動中伊全面戰略夥伴關係不斷提質升級。
　　兩國外長還就伊核問題深入交換意見。扎里夫表示，美方應先採取實際行動，取消對伊單邊
制裁，重回伊核問題全面協議，而不是向伊提出無理要求。中方是可以信賴的夥伴，伊方願同中
方密切協作，推動全面協議重回正軌。王毅表示，伊核問題當前局面是美國單方面退群毀約造成
的，美方應取消對伊朗的非法制裁，取消對第三方的長臂管轄，全面無條件恢復履行全面協議。

＊王毅：中方堅定支持伊方反霸權＊

　　王毅同日還與伊朗最高領袖顧問拉里賈尼會晤。王毅表示，中方堅定支持伊方反對霸權，維
護伊國家主權和民族尊嚴。對伊單邊制裁違反國際法，給伊人民帶來無辜傷害，國際社會應該共
同反對任何強權霸凌行徑。中方願同伊方一道，維護兩國和其他發展中國家的正當權利。
（ａｃ）

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