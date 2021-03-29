【新冠肺炎】全國昨新增１５宗確診，江西上周新增１宗本地確診

《經濟通通訊社２９日專訊》江西上周五（２６日）新增１宗新冠肺炎本地確診病例。據當

地衛健委公布，該名患者為輸入個案的密切接觸者，曾與一名從津巴布韋回國的輸入個案患者乘

坐同一班火車的同一車廂。患者先後兩次的檢測結果均為陰性，惟３月２５日的檢測結果為陽性

，並在一日之後出現病徵。江西省疾控中心將兩患者樣本進行基因排序，發現兩組基因序列同源

性為１００％。

國家衛健委最新公布，３月２８日，全國新增確診１５宗新型冠狀病毒肺炎病例，無本地確

診，均為輸入個案，分別在廣東８宗，內蒙古３宗，四川２宗，上海、湖南各１宗。昨日無新增

死亡個案及疑似病例；新增治癒出院１０宗。

截至３月２８日，全國累計確診病例最新數字為９０１８２宗。累計死亡人數維持４６３６

人；現有確診病例１７２宗，現有２宗疑似病例；累計治癒出院病例８５３７４宗。

境外輸入累計確診病例５２７７宗，累計治癒出院病例５１０８宗。現有確診病例１６９宗

，現有２宗疑似病例。

昨日新增無症狀感染者１８人，均為輸入病例。昨日沒有感染者轉為確診；解除隔離８人。

目前尚在醫學觀察２７３名無症狀感染者。

累計收到港澳台地區通報確診病例１２５１６宗。其中，香港１１４４６宗（１１０５６人

出院，２０５人死）；澳門４８宗，全數患者均已出院；台灣１０２２宗（９７９人出院，１０

死）。（ａｃ）

