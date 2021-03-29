【油市博弈】蘇伊士管理局：長賜號上浮後，運河需三天半恢復暢通

《經濟通通訊社２９日專訊》據外媒引述埃及蘇伊士運河管理局主席消息報道，在「長賜號

」重新上浮之後，運河還需三天半才可以恢復暢通。一旦輪船上浮，運河將會２４小時運轉。

此前蘇伊士運河管理局最新發表聲明指，堵塞在運河的集裝箱巨輪「長賜號」已經開始成功

浮起，將於稍後漲潮時恢復拖行工作，「長賜號」的航向亦已修正８０％，在被引導至等候區後

，航道將恢復通行。（ｊｔ）

