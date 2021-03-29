【新冠疫苗】國藥將與阿聯酋製藥公司合作在當地生產新冠疫苗

《經濟通通訊社２９日專訊》國藥集團與阿布扎比公司Ｇｒｏｕｐ ４２的合資公司，將聯
同阿聯酋製藥公司Ｊｕｌｐｈａｒ合作於當地生產新冠疫苗，目標產能每年２億劑，預計今年年
底投產。
在阿聯酋生產的疫苗將被稱為Ｈａｙａｔ－Ｖａｘ，但與阿聯酋在１２月批准通用的國藥集
團中國生物北京生物製品研究所的滅活疫苗相同。（ａｃ）
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