【新冠疫苗】內地累計接種疫苗１﹒０６６億劑，單日增近４２０萬

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，截至３月２８日，內地累計報告接種新冠病

毒疫苗１０６６１﹒３萬劑次，較上日增加約４１９﹒６萬劑次。

國家衛健委自３月２４日以來開始每日公布全國的疫苗接種數字，每日新增接種均超３００

萬劑次。（ａｃ）

