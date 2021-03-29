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29/03/2021 11:16

【棉花爭議】新疆政府回應風波：企業盲目裹挾到制裁行動是不理智

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部今日舉行涉疆問題新聞發布會，被問及中國民眾因
新疆棉花抵制Ｈ＆Ｍ時，新疆自治區政府發言人徐貴相表示，企業盲目的裹挾到所謂的制裁行動
當中去是不理智的，不應將商業活動政治化。他希望更多的類似Ｈ＆Ｍ的企業明辨是非，並歡迎
各家企業去新疆棉花種植地參觀。
　　徐貴相重申，新疆棉花產業根本不存在強迫勞動問題，西方炮制這樣的謊言目的是打壓新疆
棉紡行業。美國、英國、歐盟與加拿大是政治操弄。他說，「中國人民是不好惹的，一個最直接
的表現就是不購買你的產品」。

＊環時：抵制Ｈ＆Ｍ的隊伍裏混進了壞人＊

　　新疆棉事件延燒至Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ等西方品牌之際，官媒《環球時報》上周五
（２６日）轉發一篇署名「补壹刀」的評論文章，稱「抵制Ｈ＆Ｍ的隊伍裏混進了壞人」，形容
有人藉風潮推動「加速主義」，呼籲民眾「保持理性」，提防煽動。
　　《環球時報》最新報道指，華為、小米（０１８１０）　等品牌手機的應用商店裡，已暫停
提供Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ等Ａｐｐ的下載服務。
　　另外，有外媒發現，內地有超過４００間Ｈ＆Ｍ分店地址，在中國手機地圖程式上消失。《
華爾街日報》報道，透過中國Ａｐｐｌｅ　Ｍａｐｓ或百度地圖程式搜尋Ｈ＆Ｍ時，無法顯示分
店地址等資料。有內地網民發現，在叫車平台「滴滴出行」內無法將Ｈ＆Ｍ分店地址設置為起點
或目的地。（ｗｌ）

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