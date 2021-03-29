【數據前瞻】節後復工提速，機構料３月官方財新製造業ＰＭＩ回升

《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於周三（３１日）公布官方製造業ＰＭＩ，財新

製造業ＰＭＩ則將於周四（１日）公布。受春節後復工提速影響，據《路透》綜合３０家分析機

構的預估中值顯示，３月官方製造業ＰＭＩ預計升至５１﹒２（２月為５０﹒６），經濟延續改

善勢頭；２２家機構預估中值顯示，財新３月中國製造業ＰＭＩ亦升至５１﹒３（２月為

５０﹒９）。

興業研究發布報告稱，在春節後一個月，３月工作日較前月有所增加帶動製造業ＰＭＩ回升

；同時，受就地過年政策影響，今年節後復工節奏快於往年。以勞動密集型行業紡織業為例，在

２月１８日春節假期結束後，江浙織機ＰＴＡ產業鏈負荷率迅速回升，由２月１７日的

１６﹒８％持續回升至３月２３日的８３﹒５％。然而，受環保限產政策影響，３月高爐開工率

較前月回落２﹒５個百分點至６３﹒５％，或壓制生產活動上行空間。

交通銀行金融研究中心則稱，３月以來公路物流運價指數保持在高位，高於１０００點，為

２０１８年中以來的高點，公路和鐵路客運量同比增速明顯上升，服務業保持復蘇態勢；主要鋼

廠建築鋼材庫存保持在高位，３月下旬為６７０萬噸，與２月基本持平，表明春節假期之後建築

生產活動沒有明顯恢復。（ｗｌ）

