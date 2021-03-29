  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2021 17:00

【數據前瞻】節後復工提速，機構料３月官方財新製造業ＰＭＩ回升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於周三（３１日）公布官方製造業ＰＭＩ，財新
製造業ＰＭＩ則將於周四（１日）公布。受春節後復工提速影響，據《路透》綜合３０家分析機
構的預估中值顯示，３月官方製造業ＰＭＩ預計升至５１﹒２（２月為５０﹒６），經濟延續改
善勢頭；２２家機構預估中值顯示，財新３月中國製造業ＰＭＩ亦升至５１﹒３（２月為
５０﹒９）。
　　興業研究發布報告稱，在春節後一個月，３月工作日較前月有所增加帶動製造業ＰＭＩ回升
；同時，受就地過年政策影響，今年節後復工節奏快於往年。以勞動密集型行業紡織業為例，在
２月１８日春節假期結束後，江浙織機ＰＴＡ產業鏈負荷率迅速回升，由２月１７日的
１６﹒８％持續回升至３月２３日的８３﹒５％。然而，受環保限產政策影響，３月高爐開工率
較前月回落２﹒５個百分點至６３﹒５％，或壓制生產活動上行空間。
　　交通銀行金融研究中心則稱，３月以來公路物流運價指數保持在高位，高於１０００點，為
２０１８年中以來的高點，公路和鐵路客運量同比增速明顯上升，服務業保持復蘇態勢；主要鋼
廠建築鋼材庫存保持在高位，３月下旬為６７０萬噸，與２月基本持平，表明春節假期之後建築
生產活動沒有明顯恢復。（ｗｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/03/2021
《神州經脈》首二月工業企業利潤倍增　人幣即期四月低　滬指微升
財經熱話29/03/2021
【煤炭火熱】神華兗煤中煤「除霉」　炒低估值及派高息概念
FOCUS29/03/2021
【FOCUS】中概突爆史詩級拋售　放「虎」歸山引監管之爭
開市Good Morning29/03/2021
溫傑：美團調整至290元料有初步支持
市場動向29/03/2021
香港復康會「畫出新生命」慈善義賣暨畫展 四大畫家非凡筆觸 表達不同生命力
財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機　港股挫654點　科指跑輸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金