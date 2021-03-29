【棉花爭議】外交部：希望企業不要淪為政治工具，更不要挑戰民意

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部發言人趙立堅於今日的例行記者會上再次提到新疆

棉風波。他表示，希望有關企業在華經營合法合規，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰

中國民意。他並強調，中國市場始終是開放的，歡迎外國企業來華投資興業，始終為各國企業在

華投資創造良好環境。

針對中國民眾因新疆棉花抵制Ｈ＆Ｍ，新疆自治區政府發言人徐貴相今日表示，企業盲目的

裹挾到所謂的制裁行動當中去是不理智的，不應將商業活動政治化。他希望更多的類似Ｈ＆Ｍ的

企業明辨是非，並歡迎各家企業去新疆棉花種植地參觀。徐貴相重申，新疆棉花產業根本不存在

強迫勞動問題，西方炮製這樣的謊言目的是打壓新疆棉紡行業。

美國國務院發言人波特上周五（２６日）在簡報會上，指責中國利用國有社交媒體平台，煽

動抵制該國商品的行為，打擊拒絕使用新疆棉的美國企業。發言人強調中國已將拒絕使用新疆棉

的美國、歐洲、日本企業作為打擊目標，相當於一場由企業及個人消費者共同參與，並由國家發

起的聯合抵制行動，重申支持、鼓勵企業遵守聯合國關於企業與人權的指導原則，尊重人權，讚

賞及支持他們遵守美國法律，確保產品不會使用強制勞動力生產。（ｗｌ）

