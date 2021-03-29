《廣匯論勢－鄭廣復》蘇運封航亦難夾升油價

《廣匯論勢》長榮貨輪途經蘇伊士運河時，因遇到風切變（即係風速同風向突然改變），令

航線轉向，由於貨輪全長４００米，但蘇伊士運河闊度只有２００米，這令整艘船呈４５度角堵

塞在運河上，更糟糕的是，貨輪的球鼻艏（郵輪前下方凸出部分，主要用以降低水阻）插入了蘇

伊士運河邊的泥土，「不能自拔」，而貨輪的擱淺亦癱瘓了整條蘇伊士運河。



＊事件未見令油價異常上升＊



據聞昨天（２８日）及今天（２９日），蘇伊士運河會出現大潮，所謂水漲船高，如可令球

鼻艏脫泥而出，那蘇伊士運河即可恢復航運。現在金融市場擔心的是，這會否在運油輪未能通過

運河及時付運原油，造成油價急升。首先，事件是在５、６日前發生，但未見紐約期油或布蘭特

原油異常上升。無獨有偶，４月份紐約期油在２２日結算，剛好是意外發生之前，否則，可能被

投機者大為炒作，推高油價。油價未因事件而急升，相信是大家都認為事件將很快解決。



＊運河非歐洲主要供油路線＊



此外，蘇伊士運河的主要目的是節省通往歐洲及北美洲的航運時間，換言之，受影響的亦主

要是歐洲及北美。去年受到ＣＯＶＩＤ－１９疫情影響，經濟停擺，歐盟２７國（不計英國）原

油需求亦按年減少１３％，由２０１９年的４億４千６２０萬桶減至２０２０年的３億８千

８１０萬桶，當中１億零９００萬桶（２７﹒９％）來自俄羅斯，其他如來自西北歐有６２００

萬桶（１６％），北非及西非分別有４９００萬桶（１２﹒６％）桶及４８００萬（１２﹒４％

），還有美國的３６００萬桶（９﹒３％）及土耳其的３０００萬桶（７﹒７％）等，而單計以

上來源已佔了原油總進口額９５﹒９％。注意，這些原油供應地都不需經蘇伊士運河。然而，一

旦堵塞時間拉長，很可能造成歐、美在其他日常物資上出現短期短缺！



＊沙地伊拉克主要出口亞洲＊



從地理上看，最接近蘇伊士運河的兩大油產國－－沙地阿拉伯及伊拉克，但歐洲顯然不是她

們主要目的地，沙地阿拉伯的原油出口地是亞洲，佔了９５％以上，伊拉克佔約６２％。況且，

北美洲有美國及加拿大這兩個產油及原油出口大國，蘇伊士運河堵塞對她們可謂完全沒有影響！

此外，現時全球仍受疫情影響，經濟活動並未完全恢復，原油需求亦不會急劇增加。就算運河被

暫時堵塞，油輪仍可「兜底」，從非洲好望角那邊開往歐洲，當然時間要多花８至９天，據報每

艘船成本增加３０萬至５０萬元（美元．下同），歐洲是否對原油需要如此飢渴？看現時的經濟

復甦狀況，答案顯然是否定的。



＊油價密集整固或試５１美元＊



如果在上述情況下，炒家仍然打算將紐油夾上每桶７０甚至８０美元，那很可能只為殺短倉

，但紐油自去年１１月初由３３美元扶搖直上，造淡的不會多，有亦早已離場或被迫止蝕，又或

者是商油沽貨做對沖，完全不受油價持續上升影響。若然有誰聰明得滯一路掃高油價，最終必被

完敗，重蹈去年４月負油價的覆轍！紐油自３月１８日大跌後，在６２元以下形成密集區整固，

價格更在５０日ＳＭＡ（現約５９﹒４）上下穿梭，以勢論之，下穿５７元，測試５５及５１元

機會較大，收高於６５元才需要為油價破７０元作部署！

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ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ《資深外匯評論員 鄭廣復》

