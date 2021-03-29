【中概焦點】蔚來汽車苦無晶片可用，合肥工廠停產５日

《經濟通通訊社２９日專訊》由於半導體短缺，蔚來汽車決定從３月２９日起江淮蔚來合肥

工廠的停產５個工作日。蔚來汽車曾指為晶片荒影響，預計今年首季交付約１﹒９５萬輛，少於

原訂交付２萬至２﹒０５萬輛。

蔚來汽車上周五（２６日）在美股價曾瀉１０﹒４％，收市則跌４﹒８％，收報３６﹒１３

美元。江淮汽車（滬：６００４１８）上周五收升２％，報８﹒５２元人民幣。（ｅｙ）

