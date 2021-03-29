【棉花爭議】據報內地應用商店下架Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ程式

《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，多家內地應用商店均下架Ｎｉｋｅ及
Ａｄｉｄａｓ的Ａｐｐ，在小米應用商店、ＶＩＶＯ應用商店、ＯＰＰＯ應用商店和騰訊應用寶
搜尋有關字樣，找不到相關結果，華為應用商店則提示「服務調整，暫不提供下載」，不過蘋果
用戶目前仍可從ＡｐｐＳｔｏｒｅ下載相關Ａｐｐ。（ｅｙ）
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