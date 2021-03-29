【ＦＯＣＵＳ】中概突爆史詩級拋售，放「虎」歸山引監管之爭

【ＦＯＣＵＳ】放「虎」歸山終成患？在美中概股周五（２６日）的史詩級拋售潮，連同金

龍中國指數創下２００８年以來最大單周跌幅，再將一代傳奇老虎基金創始人

Ｊｕｌｉａｎ Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ及其衣缽繼承者「幼虎（Ｔｉｇｅｒ ｃｕｂ）」，推上風

口浪尖。

其中，被指是上述拋售的始作俑者－－家族辦公室Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ的操

盤手Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ，正是遭香港證監會十年前指控涉及內幕交易的老虎基金亞洲分部高

管之一。



＊百度成交飆升榜首，多股盤中現閃崩＊



成交飆升、盤中閃崩，從百度、騰訊音樂到愛奇藝、跟誰學，本就籠罩於ＳＥＣ退市新規陰

雲下的中概股，隔夜美股上演過山車行情；連同年初至今股價翻逾倍的ＶｉａｃｏｍＣＢＳ、Ｄ

ｉｓｃｏｖｅｒｙ一夜回到解放前，「黑手」指向以高槓桿聞名的基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ，據報

單日瘋狂掟貨逾２００億美元。

因無法追加保證金而斬倉不足為奇，但如此大規模的平倉被稱為「人類史上單個投資者單日

虧損之巔」，踩踏效應帶動高盛、大摩等紛紛跟單拋售。其中，百度、騰訊音樂成交量分別放大

至平均水平的８倍、２０倍，其中百度以２３７億美元成交額名冠美股之首；一周計，兩股分別

跌２１％、３３％，愛奇藝、跟誰學更分別跌３８％、５５％。



＊操盤人師出老虎基金，曾涉內幕交易＊



中概股股價掉頭急跌，跟Ａ股抱團股早前突然散水頗有異曲同工，而被指是今次始作俑者的

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ，背景不可不提。

韓國出生的他是老虎基金創始人Ｊｕｌｉａｎ Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ的得意門生之一，十餘

年前牽涉老虎亞洲資產管理對建行、中行股票的內幕交易案，遭香港證監會施罰之外，亦遭到美

國ＳＥＣ的指控，最終以支付４４００美元和解。

不過，「幼虎」並未放棄在金融市場的野心，並通過操盤家族辦公室Ａｒｃｈｅｇｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ，以５倍槓桿管理約８００億美元的資產組合。耐人尋味的是，Ｂｉｌｌ曾公開

指，投資並非全關金錢，而是長遠，「上帝當然具有遠見……而我不會退休，直到他將我召回。

」坊間猜測，他口中所謂「上帝的神諭」到底是指什麼，更戲言倘若早一兩個月獲利了結，結果

將是天壤之別。



＊耶倫：認真看待大型資管系統性風險＊



無論是親身參與泡沫涅槃，還是風控管理失敗，拋售潮已引發市場第一滴血，野村發表聲明

稱，可能因一位美國客戶的市場交易而蒙受巨額損失，或向其索賠約２０億美元。公司今早在日

股價重挫逾１５％，錄逾９年最大跌幅。

現在的問題是，其一，曾遭ＳＥＣ嚴厲警告的Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ，２０１９年新註冊

Ａｒｃｈｅｇｏｓ捲土重來，卻無相關備案文件；二，其引發的拋售震撼彈是否已結束？

值得一提的是，美國財長耶倫上周已提及，將「認真看待」貝萊德等大型資產管理公司所帶

來的系統性風險，因這些基金或遭遇大量贖回及被迫出售資產，這可能導致賤賣。話音未落，即

爆出由家族辦公室引發的中概股史詩級拋售潮。

當熱門股的估值高處不勝寒，放「虎」歸山事件會否為監管敲響警鐘？內地監管層推出更多

高准入、嚴監管的政策風險不得不防。

