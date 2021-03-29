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29/03/2021 09:35

《融天納地－溫天納》環保資產增值新概念

　　《融天納地》碳權本質上屬一種配額，就配額總量而言，預計碳達到達峰值前，內地碳市場
配額總量將逐步提高，達峰後將逐步下調，行業覆蓋面有望不斷擴大。在布局上，碳排放權乃分
配予重點排放企業之規定時限內的碳排放配額。
　
　　由受總量限制，令到碳權具有配額的特徵。在實際操作中，若實際排放量超出配額的部分，
排放企業需要向有剩餘額度的企業購買，多餘的部分可以出售，也可以在後續年度使用。預計碳
權配額總量在到達高峰值前，將逐步提升，行業覆蓋面將不斷擴大。總量在達至高峰值後，將逐
步下調。
　
　　在考慮碳市場配額總量確定因素時，二氧化碳排放量是主要考慮因素，總量的計算乃建基於
起步點的碳排放量基礎上。估計在２０３０年到達碳峰值前，內地二氧化碳排放量將確定性提高
，碳達峰值後，參考國際經驗，碳市場配額總量將經歷下調的過程。行業方面，碳排放結構的差
異將深遠影響減排路徑的設置，隨著雙碳目標持續深入，預計碳配額覆蓋行業將從發電行業逐步
擴大至其他領域。
　
　　在傳統行業企業完成環保技改後，剩餘碳排放配額拍賣將成為企業新的收入來源。此外，碳
達峰值後，碳權總量供給收將縮，為配額留有上升空間，未來配額將成為企業的增值資產。環保
技改將帶動企業得以在生產等量或更多產出的同時，製造更少的碳排放。由於碳排放配額免費初
次分配量與歷史數據高度相關，環保技改效果較好的傳統行業企業往往將可在當年剩餘更多的碳
排放配額，轉讓剩餘的碳排放配額就成為傳統行業企業新的收入來源。
　
　　碳稅與碳排放交易制度是兩種成熟的碳定價工具，其中碳交易市場具有價格發現的功能，因
此可為碳權定價，目前碳交易市場已成為全球主要減排的政策工具。在碳交易市場中，供給收縮
將進一步帶動碳權定價，對於環保技改能力較強的企業，碳權將形成企業新增的潛在增值資產，
拉動傳統企業財務表現，形成一種新的資產增值投資概念。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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