《融天納地－溫天納》環保資產增值新概念

《融天納地》碳權本質上屬一種配額，就配額總量而言，預計碳達到達峰值前，內地碳市場

配額總量將逐步提高，達峰後將逐步下調，行業覆蓋面有望不斷擴大。在布局上，碳排放權乃分

配予重點排放企業之規定時限內的碳排放配額。



由受總量限制，令到碳權具有配額的特徵。在實際操作中，若實際排放量超出配額的部分，

排放企業需要向有剩餘額度的企業購買，多餘的部分可以出售，也可以在後續年度使用。預計碳

權配額總量在到達高峰值前，將逐步提升，行業覆蓋面將不斷擴大。總量在達至高峰值後，將逐

步下調。



在考慮碳市場配額總量確定因素時，二氧化碳排放量是主要考慮因素，總量的計算乃建基於

起步點的碳排放量基礎上。估計在２０３０年到達碳峰值前，內地二氧化碳排放量將確定性提高

，碳達峰值後，參考國際經驗，碳市場配額總量將經歷下調的過程。行業方面，碳排放結構的差

異將深遠影響減排路徑的設置，隨著雙碳目標持續深入，預計碳配額覆蓋行業將從發電行業逐步

擴大至其他領域。



在傳統行業企業完成環保技改後，剩餘碳排放配額拍賣將成為企業新的收入來源。此外，碳

達峰值後，碳權總量供給收將縮，為配額留有上升空間，未來配額將成為企業的增值資產。環保

技改將帶動企業得以在生產等量或更多產出的同時，製造更少的碳排放。由於碳排放配額免費初

次分配量與歷史數據高度相關，環保技改效果較好的傳統行業企業往往將可在當年剩餘更多的碳

排放配額，轉讓剩餘的碳排放配額就成為傳統行業企業新的收入來源。



碳稅與碳排放交易制度是兩種成熟的碳定價工具，其中碳交易市場具有價格發現的功能，因

此可為碳權定價，目前碳交易市場已成為全球主要減排的政策工具。在碳交易市場中，供給收縮

將進一步帶動碳權定價，對於環保技改能力較強的企業，碳權將形成企業新增的潛在增值資產，

拉動傳統企業財務表現，形成一種新的資產增值投資概念。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

