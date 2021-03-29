  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2021 12:03

《匯市一周－徐惠芳》觀望美國基建計劃，美元續強

　　《匯市一周》展望本周，關注英國ＧＤＰ、加拿大ＧＤＰ等數據，美聯儲高級官員輪流講話
，油組加（ＯＰＥＣ＋）部長會議，周五（２日）壓軸為美國３月份非農就業報告。市場還要關
注，美國總統拜登的基建計劃，全球疫情和疫苗接種的最新進展，以及全球貿易局勢。
　
　　市場將注意力放在美國和歐洲兩地復甦腳步的差異，風險胃納升溫。全球股市正處於兩周以
來最低點。對歐洲延長封鎖措施的擔憂也壓制市場。德國總理默克爾決定，放棄復活節封鎖措施
的決定沒有刺激市場信心。美匯指數突破了２００日均線，美元的下步走勢將很關鍵。
　
　　美國總統拜登推出的疫情抒困措施，獲國會通過後，經濟數據一直向好。美國首次申領失業
救濟金人數降至一年低點，３月密歇根大學消費者信心指數終值亦升至一年高位，就業和經濟數
據令美元指數企穩在９２水平，一度升至４個月高位，高見９２﹒９２。
　
　　本周復活節假期，全球主要金融市場休市，美國提前休市，美國公布３月非農業就業報告公
布，市場預期，新增職位約６０萬人，較前值３７﹒９萬人高。預測失業率下降至６％，較前值
６﹒３％改善。技術上，美元指數上升空間可望持續，支持位９２﹒３５，若突破９３水平，可
望延伸至去年１１月高位９４﹒０９。
　
　　上周，英國首相約翰遜警告，歐洲第三波疫情可能很快襲擊英國，英國延長封鎖期限。此外
，英國和歐盟未能就英國金融服務業市場發展達成一致意見，英鎊國際儲備貨幣地位和經濟實力
可能受損。英鎊兌美元下跌。
　
＊關注英國２月就業報告＊
　
　　英國將公布２月就業報告，市場料，失業率較上月增加至７﹒５％，較上月７﹒２％為高。
另外，失業救濟金申請人數可估計大幅攀升增加８﹒６５萬人，投資者對英國經濟前景感到不安
，料英鎊兌美元限制１﹒４０阻力範圍，若走勢下行可留意至上周低位１﹒３６７０，下一個支
持在１﹒３５７０。
　
　　歐洲疫情拖累了經濟復甦的預期。市場預期，未來一個月歐元將跌至１﹒１６美元。歐盟第
三波疫情，疫苗接種率相對較低，以及財政刺激動力較受遏抑，將可能導致歐元區的復甦落後北
美２至３個月。歐洲央行希望，抑制收益率的強烈態度顯示，即使歐洲主權債只是遭到溫和的重
新定價，都可能成為系統性風險的源頭。歐元現時在１﹒１７８７水平整固，趨勢往下，上方重
要阻力位１﹒１８８０、１﹒１９４５、１﹒２０００，下方支持為１﹒１７２０、
１﹒１６６０。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning29/03/2021
溫傑：美團調整至290元料有初步支持
市場動向29/03/2021
香港復康會「畫出新生命」慈善義賣暨畫展 四大畫家非凡筆觸 表達不同生命力
財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機　港股挫654點　科指跑輸
中國故事26/03/2021
《神州經脈》中國就涉疆制裁英國　滬綜指止三連跌　人幣三個月低
剖析天下26/03/2021
【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛　數字通行證勢在必行
財經熱話26/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金