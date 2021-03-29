《匯市一周－徐惠芳》觀望美國基建計劃，美元續強

《匯市一周》展望本周，關注英國ＧＤＰ、加拿大ＧＤＰ等數據，美聯儲高級官員輪流講話

，油組加（ＯＰＥＣ＋）部長會議，周五（２日）壓軸為美國３月份非農就業報告。市場還要關

注，美國總統拜登的基建計劃，全球疫情和疫苗接種的最新進展，以及全球貿易局勢。



市場將注意力放在美國和歐洲兩地復甦腳步的差異，風險胃納升溫。全球股市正處於兩周以

來最低點。對歐洲延長封鎖措施的擔憂也壓制市場。德國總理默克爾決定，放棄復活節封鎖措施

的決定沒有刺激市場信心。美匯指數突破了２００日均線，美元的下步走勢將很關鍵。



美國總統拜登推出的疫情抒困措施，獲國會通過後，經濟數據一直向好。美國首次申領失業

救濟金人數降至一年低點，３月密歇根大學消費者信心指數終值亦升至一年高位，就業和經濟數

據令美元指數企穩在９２水平，一度升至４個月高位，高見９２﹒９２。



本周復活節假期，全球主要金融市場休市，美國提前休市，美國公布３月非農業就業報告公

布，市場預期，新增職位約６０萬人，較前值３７﹒９萬人高。預測失業率下降至６％，較前值

６﹒３％改善。技術上，美元指數上升空間可望持續，支持位９２﹒３５，若突破９３水平，可

望延伸至去年１１月高位９４﹒０９。



上周，英國首相約翰遜警告，歐洲第三波疫情可能很快襲擊英國，英國延長封鎖期限。此外

，英國和歐盟未能就英國金融服務業市場發展達成一致意見，英鎊國際儲備貨幣地位和經濟實力

可能受損。英鎊兌美元下跌。



＊關注英國２月就業報告＊



英國將公布２月就業報告，市場料，失業率較上月增加至７﹒５％，較上月７﹒２％為高。

另外，失業救濟金申請人數可估計大幅攀升增加８﹒６５萬人，投資者對英國經濟前景感到不安

，料英鎊兌美元限制１﹒４０阻力範圍，若走勢下行可留意至上周低位１﹒３６７０，下一個支

持在１﹒３５７０。



歐洲疫情拖累了經濟復甦的預期。市場預期，未來一個月歐元將跌至１﹒１６美元。歐盟第

三波疫情，疫苗接種率相對較低，以及財政刺激動力較受遏抑，將可能導致歐元區的復甦落後北

美２至３個月。歐洲央行希望，抑制收益率的強烈態度顯示，即使歐洲主權債只是遭到溫和的重

新定價，都可能成為系統性風險的源頭。歐元現時在１﹒１７８７水平整固，趨勢往下，上方重

要阻力位１﹒１８８０、１﹒１９４５、１﹒２０００，下方支持為１﹒１７２０、

１﹒１６６０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

