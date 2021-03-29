《金石為開－黃威》多利淡因素，黃金暫維持低位震盪

《金石為開》上周美聯儲一眾官員均發表了鴿派言論，然而美國７年期國債標售結果不盡人

意，債息仍於高位震盪，未有顯著回落。拜登政府有意推出３萬億美元的財政刺激方案，且有機

會加稅，市場仍在觀望。另一方面，由於歐洲疫苗接種進度不佳，歐系貨幣承壓。美元指數進一

步反彈，升至去年１２月以來的高位。全周金價震盪偏軟，累計下跌０﹒７％。



美國上周初請失業金人數降至一年來最低的６８﹒４萬，好於預期的７３萬。隨著新冠疫苗

接種人數增多和很多州放鬆商業活動限制，勞動力市場出現改善跡象。不過美聯儲主席鮑威爾重

申只有在經濟基本完全復原時才會加息。美聯儲副主席克拉里達也表示，美國經濟的復甦仍未完

成，儘管未來預計會進一步走強，而通脹的走高只是暫時性的。而美國２月份ＰＣＥ（個人消費

支出）物價指數也僅錄得１﹒４％的同比增長，略遜於預期及前值１﹒５％，反映通脹壓力暫時

有限。



但上周美國７年期國債標售結果仍有些不盡人意。儘管投標倍數回升至２﹒２３，得標收益

率還是升至１﹒３００％，與預發行收益率的差距為２﹒５個基點。近兩周１０年期美債收益率

大致上於１﹒６％至１﹒７％的區間內震盪，未有明顯的回落跡象。由於美聯儲暫時並無干預市

場的打算，中短期來看債息仍有上行壓力。另一方面，由於歐洲疫苗接種進度不佳，歐系貨幣近

期表現疲軟，美元指數持續上升至９２﹒８５，未去年１２月中以來的高位。息率維持高位以及

美元短線強勢都繼續對黃金造成壓力。



走勢上看，短線黃金並無明確方向。目前金價逐漸站穩日線保歷加通道中軌，但通道開口已

收縮得非常狹窄，上行空間有限。ＲＳＩ未能返回５０之上，ＭＡＣＤ上漲動能平平且並無增長

勢頭。整體來看，黃金中線弱勢尚未改變，短線則屬中性偏弱，缺乏上漲的催化劑。預計近期金

價維持窄幅震盪的機會較高，僅適合小注短炒波段。



本周重點關注美國３月ＩＳＭ製造業指數及非農就業報告。《六福金融分析師 黃威》

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