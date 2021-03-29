《陶冬天下－陶冬》運河堵塞供應承壓，財政刺激稅率見漲

《陶冬天下》上周發生了兩件大事。首先美國財政部長耶倫在國會聽證時表明，拜登政府正

在準備推出巨額的財政刺激方案，並直言可能需要加稅；隨後一艘集裝箱超級巨輪在蘇黎世運河

出口處擱淺，早期的幾次清理活動失敗。美國的３萬億美元，觸發了股市債市不同的反應，股市

看好經濟復甦，再通脹故事帶來舊經濟股的反彈，債市擔憂財政赤字和通貨膨脹，七年期國債拍

賣又顯疲態，長端美國國債利率再次上行。總體而言，市場繼續朝著ｒｅｆｌａｔｉｏｎ方向進

行交易，Ｓ＆Ｐ５００ ＶＩＸ回落到１９之下。在歐洲，德法波等國的受感染人數再度飆升，

限制社交距離政策被延長；與此對應的是英國的感染人數和死亡人數大幅下滑，經濟復甦預期下

，英國國債遭到拋售。



蘇彝士運河受阻，通往亞洲的石油運輸大動脈被截斷，石油價格星期五強力反彈。金價變化

不大。美國與歐日在疫苗注射和經濟復甦的反差，帶動美元指數回升。土耳其央行行長在周末深

夜被炒，觸發土耳其里拉暴跌，土耳其資產遭受重創。阿根廷官員表示要推遲償付ＩＭＦ的

４４０億美元債務。



蘇彝士運河堵塞事件對全球經濟的影響，會隨著時間的推移而大幅上升。根據航運雜誌勞埃

德清單，運河每關閉一日９０億美元的貨物運輸受到直接影響。這只是假定運河在數日內可以重

啟場景下的估算。如果運河堵塞一個星期仍無法得到解決，輸往東亞的原油供應、輸往歐洲的日

用品供應、船隻運力均面臨供應鏈斷裂的威脅。斷裂威脅的程度取決於不同產品的消費地庫存水

平，但是一個中間產品短缺可能帶來更大的漣漪效果。這是繼汽車零件、芯片之後又一次供應鏈

威脅，既可能製造供應短缺，也可能加重通脹壓力。目前對堵塞事件尚無法作出可量化的分析，

不過可以預見其對全球經濟活動的中短期衝擊，因為全球超過１２％的國際貿易流量需要通過這

條１２０英里的水道。



在眾議院財經服務小組聽證會上，耶倫直言需要為拜登政府的三萬億美元刺激方案尋求加稅

。關於這個增加基建、清潔能源和教育投入的計劃，美國財長說通過對人力資源和基礎設施的投

資來增加美國的競爭力和生產力，增加稅收收入是必須的，但是「不會傷害小企業和中低收入家

庭」。這個三萬億方案是美國和平時期歷史最大的政府開支，計劃在五年內實施。市場人士猜測

公司稅可能從２２％加回到２８％，高收入人群的個人所得稅恢復到特朗普減稅之前的水平，資

本所得稅率進一步調高。財政刺激措施和加稅方案最快在４月初公佈。拜登當局希望在中期選舉

之前，趁著民主黨對國會兩院擁有多數席位的時候，盡早推出有難度的法案。不過民主黨在參議

院的投票優勢薄如紙，失去黨友一票便可能無法通過國會，而財政刺激與應急計劃不同，緊迫性

和重要性不同，在規模上和細節上均有許多推敲之處。市場目前似乎期待財政刺激措施下半年完

成立法程序，這對拜登政府和國會民主黨黨團都是一個考驗。劫富濟貧和大政府主義符合民主黨

的進步主義理念，但是市場對加稅如何反應現在並不清楚。



本周三大看點：１）蘇彝士運河清堵進展，２）拜登政府財政刺激的細節，３）美國３月非

農就業數據。非農預計增加５００Ｋ，失業率進一步跌至６％。中國的ＰＭＩ、歐元區的

ＨＩＣＰ和美國的ＩＳＭ及消費信心值得關注。受到供應鏈的製約和支票派發的提拉，估計美國

的消費數據在近月好過生產數據。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

