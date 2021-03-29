《缸邊隨筆－石鏡泉》一石激起千重浪

《缸邊隨筆》王石，前萬科老總，在３月１４日寫了個帖文，但不旋蹱，他刪了，因有人對
他冷嘲熱諷。王阿爺「骨」聲吞咗佢，刪文便是，反正夏蟲未可語冰。
如有讀者不識王石，介紹一下，王石是萬科企業的創始人，他能成功打造出萬科，是因為他
重視人才培訓。他有次在北京參觀了對手的樓房，立時請人家可否給他們的管理人員上堂課，點
可以建到咁優質的樓房，人家答應，他立時通令經理級以上的３００多高管，停工，從速到北京
，聽課３天。
你會問，停工，不是會有損失？是，但如果仍然建劣質樓３天，損失哪個大？
王石就是個如此追尋優質的管理員，他亦要求自己，每天（還是每星期？）讀一本書，因為
知識就是力量，他跑過北極、南極，６０歲登上珠穆朗瑪峰。不要跟他比錢，跟他比識見，那些
嘲諷他的人，有這個識見可比嗎？
講了這麼多，就是希望大家認真看王石這帖文，請先看王石文，再看下文。
王石尾句的「民生災難」其實已發生了，只不過港人有祖國照顧，不知道罷了。
例如阿根廷，最近就謂要再國家破產，對美國的瘋狂放水，是無力對抗（因不夠外匯），水
果價漲了２２８％、薯仔漲了１１４％，連這個最不缺肉的國度，肉價也漲了１０３％。
巴西這個農業大國也一樣，大米漲了７０％、黑豆漲了４０％。
土耳其仲慘，由去年１１月，土耳其就已加息以抗通脹，基準利率由１０﹒２５％上調至
１５％，又再上調至１７％，前周又漲至１９％，結果是土耳其總統迭連換了兩個央行行長，其
實，這兩個行長也是啞子吃黃蓮，美元價升，非美元國家的貨幣？價就下跌，有錢人就把本幣換
成美元，自保，便就害苦了國家。
＊美國印鈔輸出通脹＊
美元也印了不少鈔，但為甚麼他們國內通脹不升？這是他們把己身的通脹輸出了。由於美元
是世界儲備幣，各地有錢佬都好美元而輕本幣，世界的財富就向美國輸去，美國有了這些源源不
絕的資金，就可以支撐拜登的幾萬億、幾萬億的派錢，讓美國人民享福，世界人民捱苦。
為免使本國人民被美國割韭菜，就一定要有實力，前周末在阿拉斯加的「２＋２會議」上，
老虎楊狠罵布里根，不是靠把口，而是靠國家實力。１２０年前的辛丑年，軟弱的清朝，只能彎
腰賠款。
＊中國要在能源上有突破＊
中國人要硬起來，光靠外貿是不可能的，還要在中國最大的支出，能源上，有突破，中國在
這方面的突破不是５Ｇ、６Ｇ，而是碳中和。
能源上的變革，都帶來經濟勢力的翻盤：
１８世紀由炭、木，轉成用煤，發了英國。
１９至２０世紀美國將美元與石油掛勾，發了美國和沙特。
２１世紀呢？如果中國真達到碳中和目標，即是花在石油能源上的錢（美元）會減半？就算
減三分一，也夠美國看得著急，因為有個大戶（中國）可以減少用三分一至二分一美元，美元需
求一小，美匯會如何？
美國也知這個石油╱美元╱碳中和的含義，因為搞碳中和的，不光有中國，還有歐洲，只有
大經濟體少用了石油，即是會少用了美元，就可以不被美國割韭菜。想一想，如中、歐兩個經濟
體都能在能源上（非石油）自給自足，對美國來說會是很可怕事，對沙特阿拉伯這個產油大國也
是很可怕事，所以：
１﹒她年前已把地下的石油透過沙特亞美這家公司，上市了；換言之，沙特已賣了相當一部
分的石油期貨了。
２﹒日前中國外長王毅訪問沙特，沙特亞美的ＣＥＯ就表態：「未來５０年確保中國能源安
全仍是公司頭等大事」，這話怎解讀？是要和中國聯手，要和美國分手，叫中國放心，不要咁快
搞碳中和？
特朗普和拜登都不會和中國Ｆｒｉｅｎｄ，拜登是外交老手，最叻講些叫你可鬆弛的外交說
話；拜登話：不會和中國對抗，但又不會讓中國強大，即是講乜？
中國今時的策略會是：談，可以；打，奉陪；欺，妄想。但甚麼都好，都要「打鐵自身硬」
，時間就是一切，時間不等人，因為：
１﹒一方面是按不住的通脹風險（全球，包括中、美都有）；
２﹒一方面是仍大印錢的美國。
這使到不少國家不能不加息，土耳其加了２厘、巴西加了四分三厘、俄羅斯加了四分一厘、
印度、馬來西亞、泰國、南非、尼日利亞都有意思加，此即這可能是全球加息周期之始。中國和
美國都謂不會搞急轉彎，但如有高山滾石，美國是控不住市場息的。今周首季季結，就是個考驗
，美國銀行被取消了ＳＬＲ，會扯高幾多息？今周可以見到，如１０年期債息跳上２厘，美債市
涼了。
＊中國要防範風險＊
對中國言，一定是要防範風險，在今年１月２８日證監會所定下的２０２１年工作十條其中
第七條，就是要控股市風險。ＩＰＯ已在３月１日行了新規，有造假者，拉了就坐牢１０至１５
年，不再是手輕輕的罰２萬至２０萬。
房地產，在前周起，銀保監又再罰犯規銀行，罰他們沒有對貸款後的監察，讓人家拿了錢去
炒房，炒房要壓、股市造假要壓，為的就是嚴防風險，要爭取時間，等看「尾角」爆煲。
王石恐通脹一文，確是高瞻遠矚，不要只看今時中國仍可，香港仍可，就看不到遠方的山雨
將來，不要到山洪暴發到跟前，才叫救命。
此文有不少資料是來自大貓財經，其責任編輯是江麗，用人資料要感恩。
《資深投資者 石鏡泉》
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動