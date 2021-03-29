《缸邊隨筆－石鏡泉》一石激起千重浪

《缸邊隨筆》王石，前萬科老總，在３月１４日寫了個帖文，但不旋蹱，他刪了，因有人對

他冷嘲熱諷。王阿爺「骨」聲吞咗佢，刪文便是，反正夏蟲未可語冰。



如有讀者不識王石，介紹一下，王石是萬科企業的創始人，他能成功打造出萬科，是因為他

重視人才培訓。他有次在北京參觀了對手的樓房，立時請人家可否給他們的管理人員上堂課，點

可以建到咁優質的樓房，人家答應，他立時通令經理級以上的３００多高管，停工，從速到北京

，聽課３天。



你會問，停工，不是會有損失？是，但如果仍然建劣質樓３天，損失哪個大？



王石就是個如此追尋優質的管理員，他亦要求自己，每天（還是每星期？）讀一本書，因為

知識就是力量，他跑過北極、南極，６０歲登上珠穆朗瑪峰。不要跟他比錢，跟他比識見，那些

嘲諷他的人，有這個識見可比嗎？



講了這麼多，就是希望大家認真看王石這帖文，請先看王石文，再看下文。



王石尾句的「民生災難」其實已發生了，只不過港人有祖國照顧，不知道罷了。



例如阿根廷，最近就謂要再國家破產，對美國的瘋狂放水，是無力對抗（因不夠外匯），水

果價漲了２２８％、薯仔漲了１１４％，連這個最不缺肉的國度，肉價也漲了１０３％。



巴西這個農業大國也一樣，大米漲了７０％、黑豆漲了４０％。



土耳其仲慘，由去年１１月，土耳其就已加息以抗通脹，基準利率由１０﹒２５％上調至

１５％，又再上調至１７％，前周又漲至１９％，結果是土耳其總統迭連換了兩個央行行長，其

實，這兩個行長也是啞子吃黃蓮，美元價升，非美元國家的貨幣？價就下跌，有錢人就把本幣換

成美元，自保，便就害苦了國家。



＊美國印鈔輸出通脹＊



美元也印了不少鈔，但為甚麼他們國內通脹不升？這是他們把己身的通脹輸出了。由於美元

是世界儲備幣，各地有錢佬都好美元而輕本幣，世界的財富就向美國輸去，美國有了這些源源不

絕的資金，就可以支撐拜登的幾萬億、幾萬億的派錢，讓美國人民享福，世界人民捱苦。



為免使本國人民被美國割韭菜，就一定要有實力，前周末在阿拉斯加的「２＋２會議」上，

老虎楊狠罵布里根，不是靠把口，而是靠國家實力。１２０年前的辛丑年，軟弱的清朝，只能彎

腰賠款。



＊中國要在能源上有突破＊



中國人要硬起來，光靠外貿是不可能的，還要在中國最大的支出，能源上，有突破，中國在

這方面的突破不是５Ｇ、６Ｇ，而是碳中和。



能源上的變革，都帶來經濟勢力的翻盤：



１８世紀由炭、木，轉成用煤，發了英國。



１９至２０世紀美國將美元與石油掛勾，發了美國和沙特。



２１世紀呢？如果中國真達到碳中和目標，即是花在石油能源上的錢（美元）會減半？就算

減三分一，也夠美國看得著急，因為有個大戶（中國）可以減少用三分一至二分一美元，美元需

求一小，美匯會如何？



美國也知這個石油╱美元╱碳中和的含義，因為搞碳中和的，不光有中國，還有歐洲，只有

大經濟體少用了石油，即是會少用了美元，就可以不被美國割韭菜。想一想，如中、歐兩個經濟

體都能在能源上（非石油）自給自足，對美國來說會是很可怕事，對沙特阿拉伯這個產油大國也

是很可怕事，所以：



１﹒她年前已把地下的石油透過沙特亞美這家公司，上市了；換言之，沙特已賣了相當一部

分的石油期貨了。



２﹒日前中國外長王毅訪問沙特，沙特亞美的ＣＥＯ就表態：「未來５０年確保中國能源安

全仍是公司頭等大事」，這話怎解讀？是要和中國聯手，要和美國分手，叫中國放心，不要咁快

搞碳中和？



特朗普和拜登都不會和中國Ｆｒｉｅｎｄ，拜登是外交老手，最叻講些叫你可鬆弛的外交說

話；拜登話：不會和中國對抗，但又不會讓中國強大，即是講乜？



中國今時的策略會是：談，可以；打，奉陪；欺，妄想。但甚麼都好，都要「打鐵自身硬」

，時間就是一切，時間不等人，因為：



１﹒一方面是按不住的通脹風險（全球，包括中、美都有）；



２﹒一方面是仍大印錢的美國。



這使到不少國家不能不加息，土耳其加了２厘、巴西加了四分三厘、俄羅斯加了四分一厘、

印度、馬來西亞、泰國、南非、尼日利亞都有意思加，此即這可能是全球加息周期之始。中國和

美國都謂不會搞急轉彎，但如有高山滾石，美國是控不住市場息的。今周首季季結，就是個考驗

，美國銀行被取消了ＳＬＲ，會扯高幾多息？今周可以見到，如１０年期債息跳上２厘，美債市

涼了。



＊中國要防範風險＊



對中國言，一定是要防範風險，在今年１月２８日證監會所定下的２０２１年工作十條其中

第七條，就是要控股市風險。ＩＰＯ已在３月１日行了新規，有造假者，拉了就坐牢１０至１５

年，不再是手輕輕的罰２萬至２０萬。



房地產，在前周起，銀保監又再罰犯規銀行，罰他們沒有對貸款後的監察，讓人家拿了錢去

炒房，炒房要壓、股市造假要壓，為的就是嚴防風險，要爭取時間，等看「尾角」爆煲。



王石恐通脹一文，確是高瞻遠矚，不要只看今時中國仍可，香港仍可，就看不到遠方的山雨

將來，不要到山洪暴發到跟前，才叫救命。



此文有不少資料是來自大貓財經，其責任編輯是江麗，用人資料要感恩。



《資深投資者 石鏡泉》

