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29/03/2021 09:10

【新冠肺炎】曾祈殷：長假後疫情或反彈，暫未宜放寬社交距離措施

　　《經濟通通訊社２９日專訊》醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目上表
示，本港疫情處於關鍵時候，預料很多市民會在復活節５天假期內聚會，而每次長假期後疫情也
會反彈，因此現時未是時候放寬社交距離措施。
　　曾祈殷指，現時疫情已處低位，有望「清零」，但如果又有群組爆發，難以估計受影響範圍
，他不希望疫情繼續「留有尾巴」，令疫情持續不斷。

＊許樹昌：社交距離措施不宜放寬得太快＊

　　另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，現時本港疫情接近可以「清
零」，現時要小心，社交距離措施不宜放寬得太快。
　　有報道指，童軍總會星期六在尖沙咀香港童軍中心，舉辦幾十人的私人聚餐，席間有人報警
，警方調查後表示，沒有發現有人違反「限聚令」。曾祈殷稱，從防疫抗疫角度，市民應該保持
忍耐，並深思可否以其他方式，例如將活動改在網上進行，取代面對面聚會；至於執法問題，應
該交由相關部門解說。

＊今日或再錄本地確診個案＊

　　本港昨天（２８日）新增１宗新型肺炎確診個案，屬輸入個案，是自去年１０月底以來，首
次連續兩日本地「零確診」；但消息指，有１宗源頭不明的初步確診本地個案。（ｃｌ）

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