【選舉改革】譚耀宗：完善選舉制有迫切性，若討論成熟或周二表決

《經濟通通訊社２９日專訊》全國人大常委會今日起一連兩天在北京開會，審議「完善香港

選舉制度」的具體方案，將修改《基本法》附件一和附件二。全國人大常委譚耀宗昨天（２８日

）啟程前往北京時表示，會議明天（３０日）早上便結束，若商討的事項獲通過，將就修訂作出

說明。

譚耀宗稱，如果人大常委會委員長會議認為有些項目有急逼性，議程方面可作出調整和安排

，若大家都認為討論已很成熟，沒甚麼意見，就可能付諸表決，因為大家都知道這事有一定迫切

性，而常委會完成修改兩項附件後，仍要預留時間予特區政府本地立法。

除了譚耀宗外，有份赴京開會者包括基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表團團長馬逢

國、副團長黃玉山及盧瑞安。



＊劉兆佳料資審委會不容上訴＊



全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，這次常委會會議已可完成修訂，至於候選人資格審查委

員會的組成，劉兆佳估計人數不多於１０，成員數目為單數，出現爭議時以「少數服從多數」決

定。他預料警方國安處及駐港國安公署會為委員會提供參選人背景資料，例如調查參選人有否與

外國聯繫。他相信，資審委員會的決定不容上訴，也不受司法覆核挑戰。（ｃｌ）（ｚｚ）

