  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2021 09:17

【選舉改革】譚耀宗：完善選舉制有迫切性，若討論成熟或周二表決

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全國人大常委會今日起一連兩天在北京開會，審議「完善香港
選舉制度」的具體方案，將修改《基本法》附件一和附件二。全國人大常委譚耀宗昨天（２８日
）啟程前往北京時表示，會議明天（３０日）早上便結束，若商討的事項獲通過，將就修訂作出
說明。
　　譚耀宗稱，如果人大常委會委員長會議認為有些項目有急逼性，議程方面可作出調整和安排
，若大家都認為討論已很成熟，沒甚麼意見，就可能付諸表決，因為大家都知道這事有一定迫切
性，而常委會完成修改兩項附件後，仍要預留時間予特區政府本地立法。
　　除了譚耀宗外，有份赴京開會者包括基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表團團長馬逢
國、副團長黃玉山及盧瑞安。

＊劉兆佳料資審委會不容上訴＊

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，這次常委會會議已可完成修訂，至於候選人資格審查委
員會的組成，劉兆佳估計人數不多於１０，成員數目為單數，出現爭議時以「少數服從多數」決
定。他預料警方國安處及駐港國安公署會為委員會提供參選人背景資料，例如調查參選人有否與
外國聯繫。他相信，資審委員會的決定不容上訴，也不受司法覆核挑戰。（ｃｌ）（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機　港股挫654點　科指跑輸
中國故事26/03/2021
《神州經脈》中國就涉疆制裁英國　滬綜指止三連跌　人幣三個月低
剖析天下26/03/2021
【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛　數字通行證勢在必行
財經熱話26/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
財經熱話26/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩未掛牌先蝕錢　何啟俊:若跌逾一成要沽貨
FOCUS26/03/2021
【FOCUS】「歐亞咽喉」廢武功　敲響Plan B警鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金