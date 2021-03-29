【選舉改革】報道指立法會議席或採取「四三二」方案

《經濟通通訊社２９日專訊》全國人大常委會今明兩日開會，審議《基本法》附件一及附件

二的修訂。全國人大常委譚耀宗預計，會議將於周二（３０日）早上結束，若商討的事項獲得通

過，將會就修訂作出說明。《星島日報》引述消息報道，立法會議席分布很大機會採用「四三二

」方案，即選舉委員會將產生４０個議席、功能界別佔３０席，而地區直選則佔２０席，而部分

功能組別選舉方法將有變動。

報道引述港區人大代表葉國謙表示，部分功能組別採用既容許個人票、又有團體票的混合投

票方式，票值並不相等，不少意見認為需要趁機梳理。翻查資料，目前約有九個功能界別可以混

合投票，包括資訊科技界、飲食界、批發及零售界，以及體育、演藝、文化及出版界。



＊譚耀宗：討論成熟下料明早通過＊



譚耀宗昨天出發到北京前表示，中央早前已派出有關部門負責人和代表來港聽取各界對修訂

《基本法》附件一、附件二的意見，預計搜集的意見已交予全國人大常委會。他又稱，若開會時

認為討論成熟，沒有甚麼意見，修訂就可能會表決，審議改變本港選舉制度的會議預計周二早上

便會結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。

他又指，特區政府將進行本地法例的修訂工作。香港未來一年將籌備三場選舉，而上述工作

一環扣一環，因此是次全國人大常委會會議具緊逼性。至於今次有份參與會議的還包括基本法委

員會副主任譚惠珠，另外港區全國人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安將列席會議。



＊劉兆佳：候選人資格審查決定或不能上訴＊



全國港澳研究會副會長劉兆佳則預料，日後候選人資格審查委員會的決定，不能上訴及司法

覆核，而委員會人數應是不多於１０人的單位數字，警方及駐港國安公署會提供背景資料協助。

他解釋，審查委員會由全國人大決定成立，地位很高，決定不可能被香港地方法院推翻，即

使外界有質疑亦無辦法，整個選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全，不能從民主化角度

、「一國兩制」全面準確實施這麼簡單理解。

就民主派的參選空間，他認為要視乎政黨如何轉型，同時得到中央信任。民主黨近日籌組專

責內地與政制事務的委員會，劉兆佳認為若民主黨派願意與過去告別、不再聯繫「西方勢力」，

證明自己是愛國者，是好的開始，但要思考有無足夠時間空間轉型，會否失去支持者，否則就算

參選也不會勝出並無意思。（ｈｙ）（ｚｚ）

