【初選案】梁國雄保釋申請被拒

《經濟通通訊社２９日專訊》４７名民主派人士涉去年參與「３５＋」初選，被控串謀顛覆

國家政權罪，其中３名被告社民連岑子杰、梁國雄，以及前立法會議員毛孟靜，今日向高等法院

申請保釋，法庭將岑子杰的申請押後至下月１２日處理，而梁國雄的保釋申請則被拒。

初選案至今有１１人獲准保釋，包括楊雪瑩、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、

柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。（ｃｌ）（ｚｚ）

