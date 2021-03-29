【初選案】梁國雄保釋申請被拒

《經濟通通訊社２９日專訊》４７名民主派人士涉去年參與「３５＋」初選，被控串謀顛覆
國家政權罪，其中３名被告社民連岑子杰、梁國雄，以及前立法會議員毛孟靜，今日向高等法院
申請保釋，法庭將岑子杰的申請押後至下月１２日處理，而梁國雄的保釋申請則被拒。
初選案至今有１１人獲准保釋，包括楊雪瑩、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、
柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。（ｃｌ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS29/03/2021
【FOCUS】中概突爆史詩級拋售 放「虎」歸山引監管之爭
|開市Good Morning29/03/2021
溫傑：美團調整至290元料有初步支持
|市場動向29/03/2021
香港復康會「畫出新生命」慈善義賣暨畫展 四大畫家非凡筆觸 表達不同生命力
|財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機 港股挫654點 科指跑輸
|中國故事26/03/2021
《神州經脈》中國就涉疆制裁英國 滬綜指止三連跌 人幣三個月低
|剖析天下26/03/2021
【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛 數字通行證勢在必行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰