【新冠肺炎】本港新增８宗確診，１宗源頭不明個案涉浸大學生

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增８宗

新型冠狀病毒確診，１宗為本地個案，患者是２２歲浸會大學學生，其餘７宗為外地輸入。另有

４至５宗初步陽性病例，大部份是外地輸入，暫時未有源頭不明個案。（ｃｌ）

