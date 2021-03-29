【選舉改革】新華社：人大常委會就修訂基本法附件一、二聽取說明

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新華社》報道，中國人大常委會會議舉行第一次全體會議

，由委員長會議提請審議香港特區行政長官產生辦法（附件一）和特區立法會產生辦法和表決程

序（附件二）兩個修訂草案。

報道指，受人大委員長栗戰書委托，法工委主任沈春耀作了關於兩個修訂草案的說明。然而

，《新華社》沒有給出具體內容。（ｃｌ）

