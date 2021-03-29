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即市新聞

29/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入增至７０﹒１億人幣，買騰訊港交所沽中移動

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股先挫後回升，港股五日累插逾千五點後，上周五
（２６日）反彈重上兩萬八關及１００天線。恆指高開１４４點，即返１００天線（約
２７９６４點）及兩萬八，甫開升幅收窄至１１４點，見２８０１４點全日低，之後重展升勢，
午後曾飆５１５點，見２８４１５點全日高。尾後升幅略為收窄，恆指收報２８３３６點，升
４３６點或１﹒５７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣，增加４﹒７倍。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、微盟集團（０２０１３）；淨賣
出最多的依次是中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１８３９﹒０４億元減少８﹒３％。其中港股通成交３９６﹒１億元，佔總成交
２１﹒５％。

＊北水轉買騰訊，淨流入逾２１億元＊

　　騰訊升２﹒３１％報６２０元，北水淨買入２１﹒４億元。
　　港交所升３﹒０２％報４６３﹒２元，北水淨買入３﹒８億元。
　　微盟升２﹒４２％報１７﹒８元，北水淨買入３億元。
　　中移動跌０﹒４９％報５０﹒７５元，北水淨賣出６﹒４億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２１﹒４０
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒８１
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　　３﹒０１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒６９
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒３７

　　淨沽出最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－６﹒４１
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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