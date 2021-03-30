《缸邊隨筆－石鏡泉》美國打壓中國策略

《缸邊隨筆》美總統拜登上場，不少投資者憧憬拜登會是個老好人，會對中國仁慈些。但筆

者曾有文指出，不會的，因為拜登從政以來，有３０多年是跟外交有關。奧巴馬任內，有重返亞

洲以堵中國，拜登是奧巴馬任內的副總統，骨子裏，怎會Ｆｒｉｅｎｄ中國？



國內西瓜視頻有位網紅叫林超，他最近有集分析拜登會怎對中國卡脖子。其實在拜登未任總

統前，特朗普已啟動了連串的圍堵中國的部署。拜登再執特朗普二攤，來打壓中國，美國對中國

的打壓，在未來兩年、１０年、２０年都絕不停手。要美國停手，不是要打到中國輸，而是要打

到美國自己認輸，有沒有這個美國認輸的可能性？有。因為中國已在２０１９年５月起，談要「

持久戰」，而這個持久是會以３０年、５０年，以至百年來部署，因為這是中國存亡之戰。



林超的論點是哪個為基礎？看美國制衡中國的戰略地圖。



拜登會用四招：



（１）製造業回流美國，或外國製造業遷到美國；



（２）美國要造新基建；



（３）要搞綠色經濟、要節能，因為石油真會不夠用；



（４）要向富人加稅以提供資金，筆者會加多個，會提高美債息少許，好讓天下資金尤其是

日資和歐資輸美。



這四招對中國各有四殺著：



（１）卡脖子，就是一項技術能阻止下游多項技術的發展，如禁芯片及光刻機售予中國；



（２）加速器，就是一項技術能加速下游多項技術的發展，如發展６Ｇ；



（３）護城河，就是能增加國家防禦能力的技術，如開發稀土，免受中國所限；



（４）攻擊點，就是能威脅到別的國家安全的技術，如基因工程、研發生化戰、超音速武器

。



美國今次是想以製造業自動化來撬動美國的新製造業。



政府先有政策利商家投資自動化，帶動出時薪２０至３０美元的高薪職位，吸引工人就業，

並同時有職業培訓，使到產業有錢賺，吸引美國本土及外來資金投入，再加強製造業的自動化，

從而達到個良性循環。



＊美聯合１２國圍堵中國＊



美國知道光靠自己是不足夠，故會聯合１２國：德、日、法、英、加、印度、以色列、芬蘭

、荷蘭、韓國、瑞典、澳大利亞一齊合力圍堵中國。



美國要圍堵及打垮中國，是因為他們欠自信，認為全世界只有他們的制度是唯一的制度，因

只有是唯一，美國才可以靠印鈔來過活，這點筆者在昨日之文已談及了。



中國怎辦？在阿拉斯加的中美２＋２會談中，楊潔篪已清楚表示了，你有你的美國民主，我

有我的中國民主，只依聯合國的國際公義，不會依一小撮國家自定的所謂公義。中國的應對，三

句總括：談，可以；打，奉陪；欺，妄想。因為中國已不再是１２０年前，簽辛丑條約的中國。



以一敵十二，日子是艱苦的，作為中華兒女，責無旁貸。



昨日的「午間閒談」推介了華潤燃氣（０１１９３）。



＊華潤燃氣創歷史新高＊



華潤燃氣主要在中國從事銷售與分銷氣體燃料及相關產品、燃氣接駁業務，銷售燃氣器具、

設計及建設服務，包括天然氣管道，以及經營壓縮天然氣加氣站。



對比板塊內其他燃氣股，例如天倫燃氣（０１６００）、昆侖能源（００１３５）、京能清

潔能源（００５７９）、中國燃氣（００３８４）、新奧能源（０２６８８）等昨日升約

０﹒５７％至２﹒４１％不等，華潤燃氣昨則以７﹒９２％升幅脫穎而出，收報４６﹒３５元，

同期負債率也最低，預期周息率２﹒２１６％。



＊燃氣股受惠國策＊



華潤燃氣甚至燃氣股板塊受惠於國策。去年４月，發改委等部委建議提升天然氣儲備能力，

加快市場改革，而疫情回穩，內地城市燃氣銷量將上升得更為明顯。因此，無論燃氣在城還是下

鄉，都將有利於華潤燃氣這類股份。



事實上，華潤燃氣去年燃氣總銷量增加３﹒６２％至２９０﹒２億立方米，年度純利按年增

２﹒１４％，全年派息９３仙，按年增６﹒９％。



＊破３券商目標價＊



華潤燃氣昨日曾創新高４７﹒８５元，收市也升破了３間券商：花旗（４６元）、摩根士丹

利（４５元）及星展唯高達（３８元）的目標價，暫未知再上阻力如何，但不管怎樣，未來５至

１０年，燃氣股都值得留意。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

