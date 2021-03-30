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30/03/2021 12:48

【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐，麥嘉嘉：仍處估值修正期未可撈

　　《經濟通通訊社記者劉孝言３０日報道》近日汽車股承壓，官媒《新華社》特別點名恆大汽
車（００７０８）產能市值存巨大反差，指新能源汽車行業估值虛高，部分汽車股即使績優亦未
有好表現。
　　比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）全年純利升１﹒６２倍至４２﹒３４億元人民
幣，更發盈喜預期今年首季度淨利潤按年上升７７﹒６％至１﹒６６倍，今早Ｈ股股價卻一度急
挫逾７％。
　　花旗發表研究報告表示，比亞迪首季業績指引不及預期，但仍屬「理性」，因受季節因素下
新能源車銷量將環比下滑、公司銷售結構改變及原物料價格上漲等影響，維持其「買入」評級，
Ｈ股目標價３４９元。
　　該行預計，比亞迪今年新能源車銷量將達到４０萬至５０萬輛的水平，並逐步獲得市場佔有
率，新能源車銷量增長動能和自由現金流是影響估值的關鍵因素。

＊股價已超前反映預期，待資金回流才可部署＊
　　
　　比亞迪基本面良好，投資者或有意入手。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社
》表示，雖然比亞迪發出首季盈喜，但市場已充分預期其業務高增長，反映今次指引較為保守，
或令市場對其的過份樂觀預期有所修正，且現時股價已反映其未來數年之業務增長因素，除非指
引能令市場驚喜，否則提振作用有限。對於比亞迪被納入新推出的「恆生滬深港智能及電動車指
數」，她指該指數未能吸引大型基金追蹤，故比亞迪不能籍此獲得大量被動資金追入。
　　麥嘉嘉表示，比亞迪仍處於估值修正期，料後市反覆偏軟，股價將於１５５至１７０元區間
上落。如投資者有意建倉，應待大市出現資金動量回流跡象才考慮吸納，短期維持觀望。

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