【美伊衝突】傳伊朗拒絕在美國解除制裁前，停止提高濃縮鈾純度

《經濟通通訊社３０日專訊》據伊朗國營電視台Ｐｒｅｓｓ ＴＶ今日引述當地高級官員消
息指，伊朗在美國解除所有制裁前，不會停止將濃縮鈾純度提高至２０％。
消息亦警告德黑蘭將進一步減少遵照２０１５年核協議所作出的承諾，直言美方可採取行動
的時間正在迅速流逝。（ａｌ）
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