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即市新聞

30/03/2021 08:19

【基金爆倉】美證交會關注基金爆倉影響，傳監管機構召見銀行高層

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）周一（２９日）透過電郵發表
聲明指，自上周一直關注與Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ爆倉，逾２００億美元持股需要強制平倉的事件，並與市場參與者進行
溝通。白宮新聞秘書普薩基則稱，拜登新政府正關注局勢發展，事件由證交會跟進。
　　據彭博社引述消息報道指，證交會和金融業監管局周一召見各華爾街銀行高層進行會談，應
與基金爆倉事件有關。
　　報道亦引述消息指，富國銀行隔晚經手５宗大手交易，涉資２１﹒４億美元，涉及２８０萬
股百度ＡＤＲ，每股１９８美元、５００萬股Ｆａｒｆｅｔｃｈ，每股４７美元、１２００萬股
唯品會ＡＤＲ，每股２８﹒５０美元、８５０萬股愛奇藝ＡＤＲ，每股１６﹒５美元。
　　另外富國據報盤前安排一宗有關ＶｉａｃｏｍＣＢＳ的大手交易，摩根士丹利據報亦經手
５億美元的Ｒｏｃｋｅｔ大宗交易。
　　目前市場擔心可能出現更多此類大宗交易，而據外電引述消息指，今次基金爆倉涉及的股份
規模已增至逾２４０億美元，亦有傳相關股票組合規模高達５００億美元。英國《金融時報》則
引述消息指，瑞信的相關損失或達３０億至４０億美元。

＊老虎系分析師李淘創立的騰躍對沖基金否認遭清盤＊

　　由老虎系分析師李淘創立的騰躍對沖基金的投資人周一（２９日）透露，基金已對客戶表明
銀行沒有要求強制平倉，並認為有很多買入機會。
　　市場揣測李淘的基金或遭清盤，因為他經常與Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ投資同類的公司，包括
騰訊音樂、百度、跟誰學、愛奇藝及唯品會。李淘亦曾在Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ的老虎亞洲管理
公司工作七年，後來於２０１１年在紐約成立騰躍基金。
　　不過有投資者透露，騰躍基金截至上周五（２６日）已損失約１５％，不過今年首兩個月漲
約４０％，而上年回報率則為７０％。（ａｌ）

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