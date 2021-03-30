【全球放水】傳拜登長遠基建計劃規模或達４萬億美元，涉交通運輸

《經濟通通訊社３０日專訊》美國《華盛頓郵報》周一（２９日）引述消息人士報道指，總

統拜登將於明日公布的長遠基建一攬子計劃規模或高達４萬億美元，當中加稅的措施可能比市場

預期更大，並涉及３﹒５萬億美元。

消息指華府官員擔心當前支出與收入之間出現巨大缺口，可能會令財政赤字擴大，繼而引發

利率飆升，而增加稅收將有助於緩解這風險。

美國鋼鐵工人聯合會主席康威周一則透露，長遠基建計劃將以交通運輸為主，並將聚焦於未

來十年對公路、橋梁、水路、水壩的重建工作。

他強調工會將贊同拜登的方案，重申美國需要長期投資，長遠而言不推出長遠基建計劃只會

付上更大代價。



＊美國運輸部長：無意開徵車程稅＊



美國運輸部長布蒂吉格周一接受美國有線新聞訪問時改變對車程稅的說法，強調不會開徵天

然氣稅，或基於乘車里數計的車程稅，以支持長遠基建計劃。他又重申拜登新政府不會向年收入

４０萬美元以下的家庭加稅。

布蒂吉格日前接受訪問時則透露白宮研究開徵車程稅，這是以汽車駕駛里數，而非用油數量

為基準的新稅項，並作為長遠基建計劃的資金來源。

他強調計劃對納稅人有利，並可成為穩定的稅收來源，符合用者自付原則，他亦指華府考慮

再次推出重建美國債券，作為特殊的地方政府債券。（ａｌ）

