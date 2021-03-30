【基金爆倉】Ａｒｃｈｅｇｏｓ回應爆倉，稱正討論及研究所有方案

《經濟通通訊社３０日專訊》Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ旗下的Ａｒｃｈｅｇｏｓ
Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ最新打破沉默回應爆倉事件，稱正討論及研究所有方案
。
公司發言人凱斯勒透過電郵發表聲明指，對其合作伙伴及員工而言，當前是充滿挑戰的時刻
，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ與團隊正確前路方向，並正討論及研究所有方案。（ａｌ）
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