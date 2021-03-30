  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2021 08:46

【基金爆倉】Ａｒｃｈｅｇｏｓ回應爆倉，稱正討論及研究所有方案

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ旗下的Ａｒｃｈｅｇｏｓ　
Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ最新打破沉默回應爆倉事件，稱正討論及研究所有方案

　　公司發言人凱斯勒透過電郵發表聲明指，對其合作伙伴及員工而言，當前是充滿挑戰的時刻
，Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ與團隊正確前路方向，並正討論及研究所有方案。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向30/03/2021
視像會議用哪個平台？6大軟件比較
財經熱話29/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩首掛跌約1%　陳睿：對長期發展有充分信心
中國故事29/03/2021
《神州經脈》首二月工業企業利潤倍增　人幣即期四月低　滬指微升
財經熱話29/03/2021
【煤炭火熱】神華兗煤中煤「除霉」　炒低估值及派高息概念
FOCUS29/03/2021
【FOCUS】中概突爆史詩級拋售　放「虎」歸山引監管之爭
開市Good Morning29/03/2021
溫傑：美團調整至290元料有初步支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金