【油市博弈】據報蘇伊士運河上最少３艘船隻已開始移動

《經濟通通訊社３０日專訊》蘇伊士運河管理局（ＳＣＡ）最新透露，早前擱淺的台灣長榮

海運超大型貨輪「長賜號」已經完全恢復至正常航道，運河有望即將恢復通行。

而據船舶追蹤數據顯示，最少有三艘船正在移動。不過貨運代理公司ＧＡＣ早前引述運河管

理部門指，有４３７艘船正在運河上等待通行，而貨櫃運輸公司赫伯羅特

（Ｈａｐａｇ－Ｌｌｏｙｄ）預計可能需要４日才能讓所有船隻通過。（ａｌ）

