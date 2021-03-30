【油市博弈】傳沙特希望油組及盟國減產措施延續至５至６月

《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社周一（２９日）引述消息人士指，在新一波抗疫封鎖

下，沙特準備支持石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）於周四（１日）會議上，將減產措施延

長至５至６月，並準備擴大其自願減產措施以提振油價，同時沙特認為當前需求未夠強勁。

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