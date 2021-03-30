【大國博弈】美法財長通話討論推動經合組織上的國際稅收談判

《經濟通通訊社３０日專訊》據美國財政部周一（２９日）聲明指，財長耶倫與法國財長勒

梅爾通話，討論有關經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）正在進行的國際稅收討論，強調歐美需要

共同努力找出解決方案。

耶倫在對話期間亦強調美國支持強勁經濟復甦，並解釋拜登新政府促進就業和投資的新計劃

，重申支持通過多邊機制促進全球經濟復甦，同時支援低收入國家。（ａｌ）

