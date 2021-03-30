【大國博弈】美法財長通話討論推動經合組織上的國際稅收談判

《經濟通通訊社３０日專訊》據美國財政部周一（２９日）聲明指，財長耶倫與法國財長勒
梅爾通話，討論有關經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）正在進行的國際稅收討論，強調歐美需要
共同努力找出解決方案。
耶倫在對話期間亦強調美國支持強勁經濟復甦，並解釋拜登新政府促進就業和投資的新計劃
，重申支持通過多邊機制促進全球經濟復甦，同時支援低收入國家。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|市場動向30/03/2021
視像會議用哪個平台？6大軟件比較
|財經熱話29/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩首掛跌約1% 陳睿：對長期發展有充分信心
|中國故事29/03/2021
《神州經脈》首二月工業企業利潤倍增 人幣即期四月低 滬指微升
|財經熱話29/03/2021
【煤炭火熱】神華兗煤中煤「除霉」 炒低估值及派高息概念
|FOCUS29/03/2021
【FOCUS】中概突爆史詩級拋售 放「虎」歸山引監管之爭
|開市Good Morning29/03/2021
溫傑：美團調整至290元料有初步支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰