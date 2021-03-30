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30/03/2021 13:58

【債息飆高】美國十年期債息現升至逾１﹒７４厘，再創逾一年高位

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國指標十年期國債孳息率現於亞洲中午時段升至
１﹒７４２％，突破隔晚高位１﹒７２８％，再創上年１月以來最高水平。
　　三十年期國債孳息率現報２﹒４４２％，同樣突破隔晚高位２﹒４２４％。五年期國債孳息
率則升至０﹒９％，創上年３月以來最高。（ａｌ）

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