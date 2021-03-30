《台股攻略－馮偉明》台股續收紅盤，創歷史新高

《台股攻略》今日（３０日）亞洲主要股市造好，台股亦跟隨外圍上升。加權指數以

１６４９０點輕微高開，中段曾一度於１６５００點關口上落，尾市有買盤入市支持，帶動指數

上升，最終收１６５５４點，升７８點，成交金額則略為縮減至３１０７億元（新台幣．下同）

。

電子權值股走勢分歧，台積電表現疲弱，全日於６００元以下反覆徘徊，收５９７元，跌２

元；而帶動大市攻頂的聯發科及聯電則走勢強勁，分別收９７１元及５０﹒６０元，升３０元及

１﹒２５元。鴻海今日舉行電話法說會，股價於昨日收市價１２８﹒５０元附近上落，收

１２９﹒５０元，升１元。大立光紅盤收市，收３２６０元，升１５元。面板及ＩＣ設計股走勢

凌厲，成為大市焦點，刺激ＩＣ設計股持續強勢，多隻相關股票如新唐、紘康、亞信及九齊升至

漲停，而敦泰、晶豪科、盛群、凌通、松翰及偉詮電則升超過５％。面板股因為康寧玻璃今日提

高玻璃基板報價，以致面板價格提高而股價上升，友達、群創及彩晶均升１％至３％。

台股似乎已走出整固格局，資金回流入市，相信台股有望挑戰１６５７９點歷史高位。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

