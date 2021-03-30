【基金爆倉】三菱日聯證券：虧損約３億美元，與一美國客戶有關

《經濟通通訊社３０日專訊》日本三菱日聯證券（Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ
Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ）最新表示，其歐洲事業可能蒙受約３億美元虧損，虧損與一美國客戶有
關，不過潛在虧損對於業務能力沒有實質衝擊。
日本金融控股公司野村日前發布聲明指，公司與美國客戶的交易可能蒙受重大損失，有關申
索金額估計約２０億美元，不過金額將取決於平倉及市場價格。（ａｌ）
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