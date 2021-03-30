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即市新聞

30/03/2021 12:51

《窩輪豪情－梁業豪》短期後市可繼續看好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
綜合企業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
龍湖集團（００９６０）、新地（０００１６）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選新東方（０９９０１）、藍月亮（０６９９３）與港燈（０２６３８）。
　　今早（３０日）港股承接昨晚（２９日）美股偏好之勢高開，但淡友於３月份期貨、期權到
期前當然不會任由最後結算價揚升，立即反攻。結果是，他們的沽盤很快便被好友接去；當好友
發力再攻時，他們知難而退，半日收市前退守恆指２８６８０前。由此可見，今早好友大戶控制
了大局；港股短期後市可以繼續向好的同時，大家須緊記將止賺位╱止蝕位不斷地按形勢推高，
並將升浪目標先只放一些重要阻力位附近。若現時運行的為（４）－ｂ－ｃ浪，筆者會先看其升
幅與（４）－ｂ－ａ浪相同。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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