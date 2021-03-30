《窩輪豪情－梁業豪》短期後市可繼續看好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

綜合企業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

龍湖集團（００９６０）、新地（０００１６）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選新東方（０９９０１）、藍月亮（０６９９３）與港燈（０２６３８）。

今早（３０日）港股承接昨晚（２９日）美股偏好之勢高開，但淡友於３月份期貨、期權到

期前當然不會任由最後結算價揚升，立即反攻。結果是，他們的沽盤很快便被好友接去；當好友

發力再攻時，他們知難而退，半日收市前退守恆指２８６８０前。由此可見，今早好友大戶控制

了大局；港股短期後市可以繼續向好的同時，大家須緊記將止賺位╱止蝕位不斷地按形勢推高，

並將升浪目標先只放一些重要阻力位附近。若現時運行的為（４）－ｂ－ｃ浪，筆者會先看其升

幅與（４）－ｂ－ａ浪相同。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

