《談國論企－黎偉成》工業巨企首二月倍升顯經濟復甦

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年１－２月份同比倍增，多

賺的行業佔比甚多，足見國家成功防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情使經濟復甦，復工復產

復商復市更促內需轉強，挺工業生產和經營回報有明顯的改善。國家近期採取以國內大循環和國

內外雙循環重要新策，有利經濟提質重量的穩中有進發展，在環各國受疫困和經濟衰退劣境下確

是難得表現。



＊高技術製造業表現理想有良性啟示＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－２月累計達１﹒１１４萬億元同比增長１﹒７９倍之普，而２０２０年１－２月份跌

３８﹒３％，此因受惡疫衝擊使全國許多省市封關和停工停產的基數較低之使然，惟國家統計局

把２０１９年１－２月屬相對常態之數結合計算，所得的２０２１年及２０１９年兩年平均增幅

為３１﹒２％，在在顯示工業巨企的產銷和回報情況有明顯的提升之說，該是毫無爭議之事。

惹人注目的，是（一）國家統計局調查的４１個工業企業行業中，有３８個行業於２０２１

年１－２月的利潤有增長，下跌的行業有２個和持平的有１個，足見主要行業的工業巨企的營運

情況普有改善、提升，特別是（Ｉ）屬於高技術和高增值的工業行業的企業，賺利可觀，如（ｉ

）計算機、通信和其他電子設備製造業同比多賺５８﹒９２倍，（ｉｉ）汽車製造業利潤同比增

長２５﹒２６倍，（ｉｉｉ）電氣機械和器材增４﹒３１倍，（ｉｖ）專用設備和（ｖ）通用設

備的升幅分別為３﹒９９倍與３﹒１９倍。由是可見國家多年積極主動支持科技發展的政策

，效益豐厚。

還有（ＩＩ）多賺的工業巨企所涉及的行業亦相當廣泛，如化學原料和化學製品製造業多賺

４﹒９８倍，而黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金融冶煉和壓延加工業賺利亦分別增多

２﹒７１倍和２﹒５８倍。

重要的，是紡織業亦多賺１﹒４３倍，此行業用棉耗棉最多，故美國信以棉花妄言新疆「滅

族」難以「取效」，而中國內部的棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，如今可

以多用國產棉。

和（ＩＩＩ）利潤下降的行業，石油和天然氣開採業同比減少２８﹒７％，因國際價尚低。

工業巨企經營和回報情況不斷向好，可見之（二）在產業方面，特別是（１）製造業的表現

最為理想，實現利潤總額於２０２１年１－２月份累計９２９４﹒２萬億元同比增長２﹒２倍；

（２）電力、熱力、燃氣生產和供應業８５７﹒４億元同比增長５７﹒５％，而（３）採礦業的

實現利潤總額累計９８８﹒４億元同增長８３％。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



正正因為業務業有改善，使工業企業的的財務狀況，亦相應有頗大程度的好轉，其中（三）

整體收支情況，營業收入於２０２１年１－２月份達１６﹒８７萬億元同比增長４５﹒５％，較

發生營業成本１３﹒９９萬億元的４３﹒５％，多增整整２個百分點，由是營業收入利潤率

６﹒６％，比上年同期高３﹒１５個百分點，同樣顯示企業的經營和回報有改進。

企業的產成品存貨於２月末時達４﹒６萬億元同比增８﹒６％，應收帳款於１６﹒２８萬億

元同比增長１６﹒４％，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨，而存貨增加則意味企業增產以應

付市場的殷切需求。

以及（四）資產總計１２６﹒９萬億元同比增長９﹒６％，比負債總計７１﹒２７億元所增

的９﹒４％多增０﹒２個百分點，遂使所有權益合計５５﹒３６萬億元，同比增長１０％，和資

產負債比率５６﹒２％，較上年回落０﹒１個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，尤其是混世魔王特朗普在任期的攬炒，惟中國不僅在對美的商

品出台續增，防控惡疫取得預期良性效益，更使本國經濟復甦和內需回復快速增長，復工復產復

商復市使工業企業得益。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

