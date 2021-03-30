  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2021 14:22

【選舉改革】港澳辦：完善選舉制度為香港長治久安提供堅實保障

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院港澳辦發表聲明表示，全國人大常
委會會議今天審議通過香港基本法附件一和附件二修訂案，對香港特別行政區行政長官和立法會
的產生辦法作出系統修改和完善。港澳辦堅決擁護，並將配合做好相關工作。
　　聲明表示，香港基本法附件一和附件二修訂案修補了香港特別行政區現行選舉制度的漏洞和
缺陷，對行政長官和立法會產生辦法作出系統性完善，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針、
「愛國者治港」、確保香港長治久安和長期繁榮穩定提供堅實的制度保障。
　　聲明指，無論是制定實施香港國安法，還是完善香港選舉制度，目的只有一個，就是確保「
一國兩制」不變形、不走樣，得到全面準確貫徹落實。

＊國際金融、貿易、航運中心地位更穩固＊

　　聲明最後表示，香港正迎來新的發展階段，人們將看到，香港居民依法享有的各項權利和自
由將得到更加充分的保障，香港的國際金融、貿易、航運中心地位將更加穩固，法治和營商環境
將更加優良，行政立法關系將更加順暢，社會氛圍將更加和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾
和問題將更有條件得到有效解決。「一國兩制」在香港的實踐必將煥發出新的生機和活力。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
開市Good Morning30/03/2021
熊麗萍：比亞迪料200元有阻力
市場動向30/03/2021
視像會議用哪個平台？6大軟件比較
財經熱話29/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩首掛跌約1%　陳睿：對長期發展有充分信心
中國故事29/03/2021
《神州經脈》首二月工業企業利潤倍增　人幣即期四月低　滬指微升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金