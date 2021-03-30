【選舉改革】港澳辦：完善選舉制度為香港長治久安提供堅實保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院港澳辦發表聲明表示，全國人大常

委會會議今天審議通過香港基本法附件一和附件二修訂案，對香港特別行政區行政長官和立法會

的產生辦法作出系統修改和完善。港澳辦堅決擁護，並將配合做好相關工作。

聲明表示，香港基本法附件一和附件二修訂案修補了香港特別行政區現行選舉制度的漏洞和

缺陷，對行政長官和立法會產生辦法作出系統性完善，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針、

「愛國者治港」、確保香港長治久安和長期繁榮穩定提供堅實的制度保障。

聲明指，無論是制定實施香港國安法，還是完善香港選舉制度，目的只有一個，就是確保「

一國兩制」不變形、不走樣，得到全面準確貫徹落實。



＊國際金融、貿易、航運中心地位更穩固＊



聲明最後表示，香港正迎來新的發展階段，人們將看到，香港居民依法享有的各項權利和自

由將得到更加充分的保障，香港的國際金融、貿易、航運中心地位將更加穩固，法治和營商環境

將更加優良，行政立法關系將更加順暢，社會氛圍將更加和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾

和問題將更有條件得到有效解決。「一國兩制」在香港的實踐必將煥發出新的生機和活力。

