  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2021 15:51

《美元走勢－羅明立》美債收益率升加上歐洲疫情，料美匯衝擊９３

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２１　　　１０９﹒７９　　　１１０﹒１２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７４　　　１﹒１７４０　　　１﹒１７５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７８３　　　１﹒３７４２　　　１﹒３７５５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４１５　　　０﹒９３８９　　　０﹒９４０８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７６３　　　７﹒７７２３　　　７﹒７７４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》因擱淺而堵塞蘇伊士運河的超大貨輪終於成功脫困，運河開始恢復通行，要完
全疏通還需一些時。對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ孖展違約引發金融市場動盪，
個別大行被拖累而宣布有重大虧損，投資者關注事態發展但估計影響有限。總統拜登計劃推出長
期刺激經濟方案，規模可能達到４萬億美元，包括基建、醫療保健和兒童保育多個方面，具體方
案或將於４月份發布。共和黨人擔心政府將提高稅率以籌集資金，美１０年期國債收益率整固幾
日後再度走高，升至１﹒７５厘，市場擔心美聯儲會加快收緊流動性的步伐，同時，資本市場波
動性上升，增加美元的避險需求。非美貨幣昨日（２９日）先升後回，但整體維持窄幅上落，債
券收益率上升加上歐洲疫情嚴峻，都有利美匯繼續衝擊９３關口。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１６８０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
開市Good Morning30/03/2021
熊麗萍：比亞迪料200元有阻力
市場動向30/03/2021
視像會議用哪個平台？6大軟件比較
財經熱話29/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩首掛跌約1%　陳睿：對長期發展有充分信心
中國故事29/03/2021
《神州經脈》首二月工業企業利潤倍增　人幣即期四月低　滬指微升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金