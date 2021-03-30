《美元走勢－羅明立》美債收益率升加上歐洲疫情，料美匯衝擊９３

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２１ １０９﹒７９ １１０﹒１２

歐元╱美元 １﹒１７７４ １﹒１７４０ １﹒１７５２

英鎊╱美元 １﹒３７８３ １﹒３７４２ １﹒３７５５

美元╱瑞郎 ０﹒９４１５ ０﹒９３８９ ０﹒９４０８

美元╱港元 ７﹒７７６３ ７﹒７７２３ ７﹒７７４０

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《美元走勢》因擱淺而堵塞蘇伊士運河的超大貨輪終於成功脫困，運河開始恢復通行，要完

全疏通還需一些時。對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ孖展違約引發金融市場動盪，

個別大行被拖累而宣布有重大虧損，投資者關注事態發展但估計影響有限。總統拜登計劃推出長

期刺激經濟方案，規模可能達到４萬億美元，包括基建、醫療保健和兒童保育多個方面，具體方

案或將於４月份發布。共和黨人擔心政府將提高稅率以籌集資金，美１０年期國債收益率整固幾

日後再度走高，升至１﹒７５厘，市場擔心美聯儲會加快收緊流動性的步伐，同時，資本市場波

動性上升，增加美元的避險需求。非美貨幣昨日（２９日）先升後回，但整體維持窄幅上落，債

券收益率上升加上歐洲疫情嚴峻，都有利美匯繼續衝擊９３關口。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８０ １﹒１６８０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

