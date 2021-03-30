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30/03/2021 13:34

【選舉改革】選委會排除區議會，新增人大政協及全國性團體代表界

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會全票通過修改香港選舉辦法，立法會方面，全
體議員增至９０人，４０席經選舉委員會產生，３０席功能組別，２０席地區直選。分區直選分
１０個選區，每個選區選出２名議員。每名選民投予１名候選人，得票最多的２人當選。
　　功能團體分２８個界別，以往的區議會（第一）和區議會（第二），不再包含其中，並加入
「港區全國人大代表港區全國政協委員及有關全國性團體代表界」、商界（第三）。醫學界和衛
生服務界會變成「醫療衛生界」，名單上亦不見了「資訊科技界」，變成了「科技創新界」。而
除了勞工界會選出３名議員外，其他界別只選出１名議員。「個人票」的界別只得鄉議局、工程
界、法律界、教育界等９個界別，其餘屬「團體票」。
　　修改選舉制度內容如下：
（１）選委會由４界別１２００人，增至５界別１５００人，各界別３００人
（２）選委新增的第五界別，由人大及政協組（１９０人）及全國性組織在港代表（１１０人）
組成
（３）選委會設召集人制度
（４）特首選舉：參選人要在５個界別取得不少於１５提名票，並要有１８８票才能入閘參選。
每選委只可提名１人。參選人若在選舉取得７５０票當選，再由中央任命
（５）立法會增至９０席，入閘門檻是在選委會、功能界別、直選３方面的參選人，均至少要在
選委會中、５個界別各取２票，即合共至少１０票
（６）地區直選減至２０席，分１０區，每區２席，每區得票最多２人當選
（７）設資格審查委員會，審批參選人。委員會會參照國安委員會意見作判斷；遭取消資格者不
能司法覆核（ｂｉ）

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