【選舉改革】選委會人數增至１５００人，設候選人資格審查委員會

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會通過基本法附件一及附件二的修訂，明日（３

１日）生效。負責選出的行政長官的選委委會員人數將由１２００人增至１５００人，分別是工

商、金融；專業界；基層、勞工和宗教界；立法會議員及地區組織；以及人大代表、政協、全國

性團體香港成員代表共５個界別，各有３００人；區議會議員的１１７席全部取消。

行政長官候選人須獲得不少於１８８名選舉委員會委員的提名，而且需要於５個界別中，每

個界別取得不少於１５名委員的提名。



＊設立候選人資格審查委員會＊



修訂亦提出要設立候選人資格審查委員會。委員會負責審查和確認選舉委員會委員、行政長

官以及立法會候選人的資格，由特區維護國家安全委員會根據警務處維護國家安全部門的審查，

判斷候選人是否符合擁護基本法、效忠特區的法定要求和條件。經資格審查委員會確認的決定，

不得提起訴訟。

至於立法會將增加至９０席，選舉委員會有４０席，功能組別有３０席，分區直選有２０席

；候選人須獲得不少於１０名、不多於２０名選舉委員會委員的提名，每個界別參與提名的委員

不少於２名、不多於４名。分區直接選舉設立１０個選區，每個選區選舉產生兩名議員。

（ｂｉ）

