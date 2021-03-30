《匯思－劉應彬》金管局料家庭負債比率將維持高位，但風險仍可控

《匯思》香港家庭負債佔本地生產總值的比率持續上升，尤其是去年的上升幅度較大，最近

都引起了社會一些關注和討論。要透徹理解這個問題需要頗多技術上的解釋，我希望可以通過這

篇匯思深入淺出地給大家拆解家庭負債上升的原因。



在探討這問題之前，我們首先需理解家庭負債佔本地生產總值比率究竟是怎麼樣的一個概念

。這個指標是國際常用來評估家庭財務穩健性的其中一個簡單參考，概念上類似家庭負債與入息

比率，但為了方便作跨經濟體比較，這指標一般使用較容易收集的數據 分子是整體家庭負債的

未償還總額（即不是已計及家庭資產的負債淨額），而分母則採用名義本地生產總值去代表整體

經濟的總收入。



這個簡單指標的好處在於可讓分析員容易比較不同經濟體的家庭債務負擔，但缺點是它並非

是經濟體內的實際家庭負債與入息比率，我們需要進一步探究和參考其他不同的因素，才能更客

觀評估家庭負債的風險及對銀行和經濟構成的風險。



首先，家庭負債比率在過去一年顯著上升，主要原因是由於香港經濟自２０１９年起收縮，

到２０２０年在新冠肺炎疫情下，本地生產總值更錄得有史以來最大的跌幅。名義本地生產總值

在２０２０年下跌了５﹒４％，所以即使家庭債務增長在去年已經放緩至５﹒５％（２０１９年

為１２﹒８％），但本地生產總值下跌仍然繼續推高家庭負債比率接近１０個百分點。



大家可能會問，入息少了，家庭負債不是應該相應地也跟著下跌嗎？事實並非如此，由於這

個比率的分子是家庭的未償還債務，亦即是他們之前借下來的債務。試問在沒必要的情況下，借

款人又怎會在經濟不景面臨失業的情況下，反而提早償還之前所借來的債務？因此，在經濟衰退

時，本地生產總值大幅收縮並推高家庭負債比率這個情況屬正常現象，並非香港獨有，在美國、

英國、日本等地也有出現。



要充分理解過去幾年家庭負債比率持續上升的原因以及它對金融穩定的影響，我們要先分析

香港家庭負債的結構。目前香港家庭負債的最大組成部分是住宅按揭貸款（６８％）及其他私人

用途貸款（２７％），而信用卡墊款只佔很小部分（５％）。當中，住宅按揭貸款因本地住宅需

求而一直有所增長。然而，在樓市逆周期措施下，住宅按揭貸款上升速度已比樓價的增幅溫和得

多（自２００９年來，樓價上升２﹒５倍，而住宅按揭貸款只上升１﹒６倍）。至於其他私人用

途貸款方面，當中大部分為私人銀行客戶的有抵押貸款。這類貸款持續上升，主要反映私人銀行

業務因香港發展成為國際財富管理中心而快速增長。過去一段時期資產升值亦導致這類貸款增加

。



由於這些用於置業或投資的貸款會以相關資產作為抵押，因而減少銀行的信貸風險。相對其

他歐美地區，香港只有小部分家庭負債（例如信用卡墊款）屬於消費性信貸，這類貸款一般沒有

抵押，隨著經濟下行令還款人收入下降，這類貸款會為銀行帶來較高信貸風險。由於香港的大部

分家庭貸款屬於投資相關的有抵押貸款，所以經濟下行為香港銀行帶來的信貸風險相對較低。



另外，要看家庭財務穩健的情況，亦不能單看家庭負債比率，還需看家庭的資產狀況，包括

資產相對負債比率、資產質素等等。根據我們估算，香港整體家庭存款總額，亦即不受資產價格

影響的家庭資產，足足是家庭負債總額的３倍。跟其他主要經濟體，如英、美，甚至日本相比，

香港的家庭資產淨值對負債比率更是最高（看圖表一）。



香港整體的家庭財務狀況能保持穩健，原因是這些貸款背後的審慎信貸風險管理，令香港家

庭整體沒有出現過度借貸的情況。在住宅按揭貸款方面，金管局自２００９年起推出逆周期宏觀

審慎監管措施，自此，新批按揭貸款的平均按揭成數和平均供款與入息比率均處於健康水平，因

而增強了家庭和銀行抵禦樓市下跌的能力。



私人貸款方面，金管局一直要求銀行採取審慎及有效的信貸風險管理措施，包括為各類金融

資產抵押品訂立審慎的最高貸款與估值比率、實行有效的追加保證金及強制平倉的機制等，而銀

行亦嚴格遵守這些措施。至於無抵押的消費貸款，金管局同樣要求銀行審慎經營信用卡及個人貸

款業務，在審批信貸申請時須仔細評估他們的還款能力，亦同時須採取有效的貸後監控，包括定

期對貸款組合進行資產質素評估。



這些審慎的信貸風險管理措施是香港銀行在經歷過多次經濟下行的情況下，仍一直保持信貸

質素良好的原因。



因此我們認為香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀況穩健。雖然預料在一段時期內，周

期性和結構性因素均會令家庭負債對本地生產總值比率維持在較高水平，但我們相信香港整體家

庭負債的風險可控，大家不用太擔心。金管局亦會一如既往繼續確保銀行審慎批出貸款，及密切

留意銀行貸款質素的變化。





香港金融管理局

高級助理總裁

劉應彬



２０２１年３月３０日

