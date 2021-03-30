【夜期時段】４月期指最新報２８５３８點，升１３點，低水４０點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２８５０１點，跌
２４點，低水７７點，最新報２８５３８點，升１３點，低水４０點，合約成交３００張。
４月國指期貨在夜期時段開市報１０９８３點，跌１６點，低水３８點，最新報１０９９９
點，無升跌，低水２２點，合約成交３３５張。
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