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30/03/2021 10:12

【潛逃離港】林鄭拒評李宇軒案，稱執法部門嚴肅守法尊重個人權利

　　《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥在記者會上被問到１２港人案，李宇軒被指
正扣押於小欖精神病治療中心，林鄭拒評個別個案，僅稱一般而言，被捕人可選擇是否行使其個
人權利，包括見家人的權利，強調香港法律部門嚴肅持守法律，如果被捕人不願行使其個人權利
亦要尊重。（ｈｙ）（ｚｚ）

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