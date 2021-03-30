【選舉改革】譚耀宗：人大常委會全票通過修訂基本法附件一及二

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會昨日（２９日）起一連兩日在北京開會，討論

修訂《基本法》附件一、二，即特首選舉以及立法會選舉的方法。全國人大常委譚耀宗今早表示

，人大常委會以１６７全票通過修訂《基本法》附件一及二。

特首林鄭月娥今早在行政會議前見記者時預告，今日稍後會舉行記者會，解說相關內容，以

及公布有關修改選舉制度的下一步工作。（ｈｙ）

