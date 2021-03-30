【選舉改革】譚耀宗︰敲定「４３２」方案，區議員不再納入選委會

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常

委會今日通過決議案，正式拍板修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦

法。全國人大常委譚耀宗表示，修訂獲全票通過，又指會上響起熱烈掌聲。特區政府預料下午將

召開記者會，行政長官林鄭月娥和中聯辦官員下午亦將分別與建制派會面。



＊區議員不再納入選舉委員會＊



譚耀宗指，區議員將不再納入選舉委員會中，這是根據《基本法》第９７條的精神，讓區議

會「去政治化」，回歸到為社區居民服務的功能，「而不是成為反中亂港分子癱瘓政府，破壞『

一國兩制』的平台。」

他又透露，立法會分布為「４０－３０－２０」的比例，選委會佔４０席，認為不僅能確保

愛國愛港者進入立法會，更重要是在立法會可發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互

制衡和監督。



＊黃玉山：修改後的選舉制度界別更多代表性更闊＊



列席人大常委會會議的港區人大代表黃玉山表示，修改後的選舉制度，界別更多，代表性更

闊，認為更能體現均衡參與，回到基本法設計的初衷，代表社會上不同階層和界別。他又透露，

基本法附件一修改後，會另外就日後香港政制改革的方式作出說明。（ｈｙ）（ｚｚ）

